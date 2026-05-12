Левски срещу ЦСКА: Въпросът е ще се пазят ли футболисти за финала? Прогнози “В мишената“ (ВИДЕО)

Дойде времето и за последното вечно дерби за сезона. Левски посреща ЦСКА в символичното си домакинство на Националния стадион “Васил Левски“ в сблъсък от предпоследния кръг на Първа лига. Като десерт, тази среща остана последна в сегмента с прогнозите “В мишената“ на предаването “Точно попадение“. Уловката за ЦСКА е, че този мач идва тъкмо преди финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив.

Феновете на ЦСКА може да не са доволни, но искат да вдигнат Купата

Тук основният въпрос е дали Христо Янев няма да реши отново да запази футболистите си, както го направи в предишното вечно дерби, което се падна преди 1/2-финалния мач за Купата срещу Лудогорец. Участниците в предаването – спортните журналисти Кристин Попова, Стефан Йорданов, Кристиян Недев и Николай Илиев обърнаха внимание именно на този акцент преди да дадат прогнозите си. Стефан загатна, че случилото се миналия път може и да промени решението на Христо Янев за предстоящото дерби. Според Николай феновете може да са недоволни от действията на треньора, но ще се радват, ако ЦСКА вдигне купата.

Най-логично изглежда традиционно нулево равенство

Дойде време и на прогнозите. Първа се произнесе Кристин – победа за Левски с 1:0. Николай веднага я контрира, като предрече същия резултат но в обратната посока – 1:0 за ЦСКА. Кристиян също даде победата на Левски, но с двоен аванс – 2:0. А според Стефан най-логичният изход на тази среща е равенството 0:0, на което той заложи.

Останалите мачове, за които журналистите дадоха прогнозите си бяха голямото дерби на Саудитска Арабия – Ал Насър срещу Ал Хилал, сблъсъка на върха във втора лига – Дунав Русе срещу Янтра Габрово и другият мач от първата четворка в Първа лига – ЦСКА 1948 срещу Лудогорец. Какво предрекоха Кристин, Стефан, Кристиян и Николай за тези сблъсъци, можете да видите в последния епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

