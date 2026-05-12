В състезанието за по-добри оръжия: Докъде стигнаха Украйна и Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ако искате мир, гответе за война – в случая с Украйна и Путинова Русия тази стара като света максима всъщност е по-различна, защото двете държави водят война, след като руският диктатор Владимир Путин я подпали и тя се превърна в най-ужасното събитие в Европа (а и света) от Втората световна война насам. Краят не се вижда – а и Киев, и Москва се мъчат да се развиват и да изпреварят врага специално технологично, за да си осигурят така необходимото решително предимство на бойното поле.

Оръжията – необходимото и разликите

"20 държави вече работят с Украйна на различни нива, за да сключат споразумения и договори в техните рамки за дронове с нас. Постигнахме политически договорености с някои държави - ще последват договори с производители, а военната ни експертиза вече дава резултати. Скоро ще подпишем политически споразумения с още държави. Започнахме подготовката за такова споразумение – сделка за дронове – с Канада". Това каза украинският президент Володимир Зеленски. И добави, че е имал среща с украинския генщаб, на която са обсъждани подходи и възможни решения за противодействие на едно от най-страшните и ефективни руски оръжия – авиационните бомби. Украинският президент съобщи още, че секретарят на Съвета за сигурност на Украйна и бивш украински министър на отбраната Рустем Умеров е провел плодотворни разговори в САЩ, като Зеленски специално изтъкна „с американски технологични компании“ и че Украйна се цели в това да произвежда ракети-прехващачи, с които да сваля балистични ракети.

Отделно, Зеленски каза и, че Украйна очаква първия транш от европейския заем от 90 млрд. евро, който почти всички страни в ЕС (без Унгария, Словакия и Чехия) ще осигурят в рамките на 2 години.

В дневния си анализ ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, обръща по-сериозно внимание как украинските дронове от по-среден клас вече спокойно достигат на 150-200 километра в руския тил и удрят по руската военна логистика в Мариупол и основни пътища към Крим, главният пример е магистралата Донецк – Мариупол. Съответно са приложени и коментари от Z-блогъри как това се превръща в истинска катастрофа за руската армия в Украйна и оплаквания, че руските системи за електронно заглушаване не могат да се справят с украински безпилотни летателни машини, които използват Starlink – ОЩЕ: "Азов" обяви: Връщаме се в Мариупол. Пример как руски FPV дрон не проби БТР "Страйкър" (ВИДЕО)

Поглед как се развива Русия - руското издание "Вот так" съобщи, че от 2020 година насам Руската федерация е похарчила 50 млрд. рубли, за да изгражда военни учебни центрове и то предвидени за обучение на ученици. Става въпрос за две мрежи – тези на "Авангард" и "Воин". През 2021 година, по предложение на тогавашния руски военен министър Сергей Шойгу, Владимир Путин нареди откриването на центрове "Авангард" във всички руски градове с население над 100 000 души. В резултат на това до есента на 2025 г. са открити 147 такива центъра, действащи в 70 региона на Руската федерация. Няма пълна информация за тяхното финансиране, но 39 региона са отпуснали 36,5 милиарда рубли за поддръжка. Още 15 милиарда рубли са дадени централно от руската държава за друга мрежа от центрове – "Воин". Тя включва 21 клона, 4 от които работят в окупираните територии. До 2030 година се очаква център "Воин" да бъде наличен във всеки регион на Руската федерация. Ученици от осми и десети клас се изпращат в тези центрове за военна подготовка в задължителния курс "Основи на вътрешната сигурност и отбрана". Там децата носят военни униформи, маршируват и се учат да боравят с оръжия и дронове. Общият брой на децата, завършили тези курсове, е неизвестен, но само във Волгоградска област 5500 души от украинските региони, Волгоградската област и Белгородската област са завършили обучението "Авангард" от 2024 година насам, обобщава "Вот так".

На този фон, руският бизнес ежедневник "Комерсант" посочи, че бившият изпълнителен директор на компанията "Транспорт на бъдещето" Юрий Козаренко е бил арестуван в Белгород – обвинението е за измама в особено големи размери, а той остава в ареста поне до 28 юни, 2026 година. Компанията на Козаренко разработва дронове – в края на 2024 година обяви цел да произвежда по 250 дрона месечно. До март Козаренко управляваше компанията и под негово ръководство беше основан Самарският научно-производствен център за безпилотни авиационни системи в рамките на националния проект "Безпилотни авиационни системи". Лично Путин посети през януари, 2025 година въпросния център, защото се очакваше това да е един от стълбовете на руската военна индустрия в областта на безпилотните системи:

😏 Archive footage, 2025. Putin visits a drone production facility where billions of rubles would later disappear.



The project’s director, Yuri Kozarenko, was arrested in a fraud and embezzlement case linked to this very plant. pic.twitter.com/J3QtuXrOVU — NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2026

Друг пример защо Русия изостава във военно-технологичното развитие спрямо Украйна, извън очевидното – на Украйна помагат западни държави т.е. най-развитите технологично в света. Z-канали публикуваха снимка на катера "Грачонок" от проект 21980 на Черноморския флот на Русия, който е "опакован" с антидрон мрежи. Това е огромна подигравка – защото мрежите няма как да пазят от морски дронове, а на всичкото отгоре дори на снимката се вижда, че има "дупки" и от въздуха. Украйна обяви "Грачонок" за унищожен в края на април, 2026 година – корабът беше част от охраната на Кримския мост:

Предвид събитията в Украйна и Русия, беларуският диктатор Александър Лукашенко проведе поредно военно заседание на ниво държава и заяви, че независимо колко добри ракети и дронове имаш, за да победиш в дадена война, трябва да си силен сухопътно. Той конкретно даде пример със САЩ и Иран – бомбардирали и бомбардирали американците и да не би да са победили? Съответно, Лукашенко поиска да знае колко е подготвена беларуската армия, на какво технологично ниво е, с какви оръжия разполага и какви бъдещи цели трябва да постига. "Трябва да имаме такива оръжия, които може да използваме веднага", подчерта беларуският диктатор и поиска оръжия, които ще са полезни, ако се води война на територията на Беларус:

“They bombed, launched missiles and bombs. So what, did they win? No.” Lukashenko started talking about war in Belarus



According to the self-proclaimed president, the conflicts involving Israel, Iran, and the US showed that aviation and missiles alone are not enough to win.



He… pic.twitter.com/lV0NwqgPRP — NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Няма особена промяна в интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна на дневна база съгласно официалната информация на украинския генщаб. На 11 май, последният ден от тридневното „примирие“ между Русия и Украйна заради парада за Деня на победата, е имало 174 бойни сблъсъка спрямо 180 на 10 май. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2416 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 3900 надолу. Руската армия е използвала 8246 FPV дрона, което е с около 200 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е най-горещо – 32 руски пехотни атаки са били спрени там, като Покровск стои в украинския списък с места на активни бойни действия в това направление. Продължаваме да спираме руските опити за пробив на север към Добропиля откъм Гришино, западното предградие на Покровск, съобщава Седми украински десантно-щурмови корпус. В съседното от североизток направление на Покровското, от Торецк към Константиновка, са станали 16 руски пехотни атаки. Още 20 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. 17 руски пехотни атаки са извършени в Лиманското направление и 9 в съседното от юг Славянско направление. Още 11 е имало в района на Вовчанск, Южнослобожанското направление.

⚔️ Fighting continues near Pokrovsk: Russian assault groups keep pushing toward Hryshyne, but Ukrainian defenders are stopping every attempt and inflicting heavy losses on the enemy.



Over the last seven days, Ukrainian forces on this sector have:

🔥 eliminated 280 Russian troops

Руският Z-канал "Два майора" за втори пореден ден се оплаква, че "обстановката е сложна", говорейки за Часов Яр. Нищо не се промени през "примирието" - дано поне си е заслужавало, защото нашите военнопленниците още не са върнати, коментира украинският военен телеграм канал "Офицер".

Руското военно министерство съобщава за 27 свалени украински далекобойни дрона през изминалата нощ. Какво обаче направи Русия веднага след полунощ, НАУЧЕТЕ: Край на примирието: Путинова Русия веднага почна с бомбардировките, основна цел е Киев