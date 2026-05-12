Войната в Украйна:

Стреля като първокласен снайперист: Ген. Сирски показа уменията си (ВИДЕО)

12 май 2026, 10:20 часа 267 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски взе участие във военни учения при поредното си работно пътуване, този път за среща с 225-ти отделен щурмови полк. Това съобщи той самият в телеграм канала си. В отделен пост той поясни, че "в условията на количествено превъзходство на противника, качествената подготовка на войниците е ключова".

"Именно от ефективността на практическата подготовка, постоянните тренировки и съответствието им със съвременните условия на война зависят успешното изпълнение на бойните задачи, увереността на войника в собствените му действия и най-важното - запазването на живота на нашите военнослужещи."

Той подчертава, че е важно обучението да не се ограничава само до учебните центрове, за да има ефективна адаптация към реалните бойни действия.  

"Различни сценарии на действия се отработват до автоматизъм. В крайна сметка, колкото по-сложна и реалистична е практическата задача по време на обучението, толкова по-уверен и ефективен ще бъде войникът в бойна обстановка", добавя генералът.

Елена Страхилова
