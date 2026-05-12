Спорт:

"Мислите ми са с пострадалите": Терзиев след тежката катастрофа с жертва край София

12 май 2026, 9:47 часа 471 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Мислите ми са с пострадалите": Терзиев след тежката катастрофа с жертва край София

Екипите на Столична община са реагирали незабавно след подадения сигнал към тел. 112 за тежката катастрофа на магистрала "Хемус" между автобус и тежкотоварен автомобил. "В координация със Спешна помощ, полицията и службите за пожарна безопасност беше оказано съдействие за обезопасяване на района, организация на движението и подпомагане на действията на терен, включително за бързото и безопасно извеждане на пострадалите от автобуса", заяви столичният кмет.

ОЩЕ: Две тежки катастрофи рано сутрин: На "Хемус" с автобус и ТИР и при Владая

"Изказвам съболезнования към близките на загиналия. Мислите ми са и с пострадалите, на които пожелавам бързо възстановяване", добави още той.

Терзиев благодари на всички екипи, които са работили през нощта в тежка ситуация и под напрежение.  

"Подобни инциденти напомнят колко важни са дисциплината на пътя, вниманието и отговорността на всеки един от нас. В момента най-важното е институциите да си свършат работата спокойно и професионално, а пострадалите да получат необходимата грижа", заявява градоначалникът.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

припомняме, че при тежка катастрофа загина един човек. При инцидента са пострадали 20 души, сред които и 3-годишно дете.

 

 

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Катастрофа Магистрала Хемус автобус Васил Терзиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес