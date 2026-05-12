"Мислите ми са с пострадалите": Терзиев след тежката катастрофа с жертва край София

Екипите на Столична община са реагирали незабавно след подадения сигнал към тел. 112 за тежката катастрофа на магистрала "Хемус" между автобус и тежкотоварен автомобил. "В координация със Спешна помощ, полицията и службите за пожарна безопасност беше оказано съдействие за обезопасяване на района, организация на движението и подпомагане на действията на терен, включително за бързото и безопасно извеждане на пострадалите от автобуса", заяви столичният кмет.

"Изказвам съболезнования към близките на загиналия. Мислите ми са и с пострадалите, на които пожелавам бързо възстановяване", добави още той.

Терзиев благодари на всички екипи, които са работили през нощта в тежка ситуация и под напрежение.

"Подобни инциденти напомнят колко важни са дисциплината на пътя, вниманието и отговорността на всеки един от нас. В момента най-важното е институциите да си свършат работата спокойно и професионално, а пострадалите да получат необходимата грижа", заявява градоначалникът.

припомняме, че при тежка катастрофа загина един човек. При инцидента са пострадали 20 души, сред които и 3-годишно дете.