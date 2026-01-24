Тайната на първата българска банкнота от 1885 г.

Отпечатана на 1 август 1885 година, оцеляла през войни и различни исторически превратности, днес тя ни връща във времето, когато новоосвободената българска държава утвърждава своята политическа, икономическа и културна еманципация. През 1880 година, година след основаването на Българската народна банка, в Бирмингам са отсечени първите български левове. Пет години по-късно, се отпечатват и първите емисии банкноти за сумата от 213 000 лева.

Кога са се появили първите български пари?

"Преди 140 години се появява първата банкнота, пет години след появата на лева като монета, първите банкноти са отпечетани в държавната печатница в Санкт Петербург. А първата банкнота със сериен номер 000001, се съхранява в Историческия музей в Габрово. Равностойността на тази банкнота е на 1 златен наполеон, френската златна монета.. Френската икономика и търговското й влияние в Европа тогава е било най- силно", казва Росен Йосифов, директор на Регионален исторически музей Габрово.

Първата банкнота на България с номинал от 20 лева и с подписа на тогавашния директор на народната банка Иван Евстратиев Гешов, има невероятна история.

"Това едно щастливо стечение на обстоятелствата - габровецът Васил Тюлюмбаков, който е търговец, заедно с брат си Христо се счита, че тази банкнота попада у него. Тя не е прегъвана, тоест е имало някакво съзнание за нейната ценност. Впоследствие Тюлюмбаков я предава на сина си Христо, който е инженер и учител в Априловската гимназия, а през 1961 година той я продава „по габровски“ за 250 лева на Окръжния исторически музей в Габрово", коментира Йосифов пред bTV.

В музея в Габрово се съхраняват ценни монети и банкноти от различни емисии от времето на Александър Първи Батенберг, цар Фердинанд и на цар Борис Трети. Някои от образците са изключително красиви и атрактивни.

"Те са печатани и в Лондон, в Лайпциг, във Виена, също и в Берлин. Тези монети и банкноти отразяват не само финансова история, но отразяват и икономическа, културна и политическа история, на тях има символи , които отразяват различните исторически епохи", казва Йосифов.

Малко известен факт е, че в художественото оформление на банкнотите от този период участват художници като Димитър Гюдженов, Николай Кожухаров, Константин Щъркелов, Александър Божинов. А на 5 февруари музеят в Габрово ще открие експозиция с най-представителните образци на лева от Третата българска държава.