Теменужка Петкова: Членството ни в еврозоната е гаранция за повишаване на доходите

С приемането на България в еврозоната постигнахме една стратегическа цел за страната - пълната ѝ интеграция в рамките на Европейския съюз. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова по време на откриването на националната информационна кампания за въвеждане на еврото у нас в Международния конгресен център в Бургас.

Петкова подчерта, цитирана от БТА, че членството на страната ни в еврозоната е гаранция за икономическа и ценова стабилност, за повече инвестиции, за икономически растеж и за повишаване на доходите.

"Еврото е прекрасна възможност да развием страната си в посоката, която българските граждани заслужават. Но то не е панацея - ще се наложи да положим усилия да спазваме правилата и да използваме пълноценно всички предимства, които членството ни дава", каза Петкова. Финансовият министър акцентира върху това, че приоритет на правителството е плавното и справедливо въвеждане на еврото, без да се допуснат рискове.

По думите ѝ ключът към успеха е българските граждани, бизнесът и местните власти да получават обективна информация за всеки етап от процеса. "Много се спекулира в последно време и други субекти се опитват да внушат неверни твърдения. Истината е, че няма държава членка на ЕС, която след присъединяването си към еврозоната да е отбелязала спад в жизнения стандарт или забавяне на икономическия растеж. Напротив - тенденцията е обратната", каза Петкова.

Тя даде пример с Хърватия, където след въвеждането на еврото се отчита силен ръст в развитието на туризма.

