Тоновете монети, които излизат от обращение, тежат колкото Айфеловата кула. Ето колко милиарда са и левовите банкноти

Българските монети и левове, които трябва да бъдат изтеглени от обращение, имат внушителни размери и количества. Най-малката монета може да ни помогне да си представим мащаба на процесите, които текат в момента. Официално в обращение има 924 111 098 монети от 1 стотинка. Ако ги съберем накуп, теглото им ще надхвърли 1663 тона, тъй като в обращение са над 3 милиарда и 332 милиона броя монети. Ако съберем всички монети - от 1 стотинка до номинал от 2 лева, то всичко това тежи над 10 500 тона. За сравнение, Айфеловата кула с всички асансьори и допълнителни елементи по нея тежи по-малко - 10 100 тона, пише NOVA.

Данните показват, че до момента 37% от българските левове и стотинки вече са изтеглени и остават в историята.

Колко са българските банкноти, които все още са в обращение?

Данните на Българската народна банка показват, че от юли, когато стана ясно, че сме приети в еврозоната, до ноември общият брой на банкнотите е намалял с почти 100 хиляди купюра - от 561 093 609 до 30 юли на 476 154 914 до 30 ноември. Най-разпространени са петдесетолевките, а най-редки са банкнотите от 5 лева.

Много интересна е ситуацията със стотинките. Към 30 ноември те са над 3 милиарда. Най-много са тези от 1 стотинка, а най-малко са двулевките. След броени седмици се очаква цялото това колосално количество банкноти и монети да бъде прибрано за съхранение в центрове на БНБ.

Получените от физически и юридически лица банкноти и монети в лева се съхраняват по номинал в каси и трезори при спазване на изискванията за сигурност. Банковите институции предават получените банкноти и монети на Българската народна банка посредством специализирани инкасо компании и обработващи центрове. През следващите месеци БНБ трябва да събере над 10 500 тона монети, а още преди месеци е обявен и търг за продажба на скрап, представляващ демонетизирани български монети от неблагороден метал.

И докато обмяната в България върви по план според институциите, статистиката на Бундесбанк показва, че все още има необменени над 10 милиарда германски марки, които отдавна са извън обращение.