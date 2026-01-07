Лайфстайл:

Тоновете монети, които излизат от обращение, тежат колкото Айфеловата кула. Ето колко милиарда са и левовите банкноти

07 януари 2026, 11:10 часа 389 прочитания 0 коментара
Тоновете монети, които излизат от обращение, тежат колкото Айфеловата кула. Ето колко милиарда са и левовите банкноти

Българските монети и левове, които трябва да бъдат изтеглени от обращение, имат внушителни размери и количества. Най-малката монета може да ни помогне да си представим мащаба на процесите, които текат в момента. Официално в обращение има 924 111 098 монети от 1 стотинка. Ако ги съберем накуп, теглото им ще надхвърли 1663 тона, тъй като в обращение са над 3 милиарда и 332 милиона броя монети. Ако съберем всички монети - от 1 стотинка до номинал от 2 лева, то всичко това тежи над 10 500 тона. За сравнение, Айфеловата кула с всички асансьори и допълнителни елементи по нея тежи по-малко - 10 100 тона, пише NOVA.

Данните показват, че до момента 37% от българските левове и стотинки вече са изтеглени и остават в историята.

Колко са българските банкноти, които все още са в обращение?

Още: Такси за превалутиране на левове в евро? Банките с реакция

Данните на Българската народна банка показват, че от юли, когато стана ясно, че сме приети в еврозоната, до ноември общият брой на банкнотите е намалял с почти 100 хиляди купюра - от 561 093 609 до 30 юли на 476 154 914 до 30 ноември. Най-разпространени са петдесетолевките, а най-редки са банкнотите от 5 лева.

Много интересна е ситуацията със стотинките. Към 30 ноември те са над 3 милиарда. Най-много са тези от 1 стотинка, а най-малко са двулевките. След броени седмици се очаква цялото това колосално количество банкноти и монети да бъде прибрано за съхранение в центрове на БНБ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Получените от физически и юридически лица банкноти и монети в лева се съхраняват по номинал в каси и трезори при спазване на изискванията за сигурност. Банковите институции предават получените банкноти и монети на Българската народна банка посредством специализирани инкасо компании и обработващи центрове. През следващите месеци БНБ трябва да събере над 10 500 тона монети, а още преди месеци е обявен и търг за продажба на скрап, представляващ демонетизирани български монети от неблагороден метал.

Още: Българските евромонети: БНБ обясни колко тежат, колко са големи и какъв цвят са (ВИДЕО)

И докато обмяната в България върви по план според институциите, статистиката на Бундесбанк показва, че все още има необменени над 10 милиарда германски марки, които отдавна са извън обращение.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Монети БНБ левове български евромонети обмен на левове
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес