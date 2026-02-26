26 февруари в историята: Димитър Петков е застрелян до Орлов мост

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

26 февруари 1907 г.: Димитър Петков е застрелян до Орлов мост в София

На този ден през 1907 г. тогавашният министър-председател Димитър Петков е застрелян до Орлов мост в София. Извършителят на престъплението е Александър Петров, който работил като счетоводител в клона на Земеделската банка във Видин. На 9 февруари 1907 г. Петров губи поста си след като е уволнен.

След неуспешни опити да получи протекции от министър Николай Генадиев, на 26 февруари, същата година, Александър Петров си купува револвер. Във фаталния ден той причаква министър-председателя Димитър Петков в Борисовата градина. По време на стрелбата по премиера с него са и тримата министри Николай Генадиев, Лазар Паяков и Михаил Савов. Само няколко минути след престрелката Димитър Петков умира. Николай Генадиев е леко ранен в дясната ръка. Финансовият министър Лазар Паяков и Михаил Савов успяват да избягат. Малко след това убиецът е заловен. Александър Петров прави пълни самопризнания, които са потвърдени и от свидетели на убийството.

Димитър Петков е роден на 21 октомври 1858 г. в добруджанското село Башъкьой. Участва в Руско-турската война. В боевете е тежко ранен на Шипка и едва не умира. През 1881 г. Димитър Петков води активна борба срещу пълномощията на княз Александър Батенберг. Заради това се сдобива с присъда доживотен затвор. Но след няколко месеца е освободен. След излизането си от затвора започва да издава в-к "Свирка".

Димитър Петков е избран за депутат през 1884 г. Той е един от лидерите на Народнолибералната партия. Участва като председател на 4-то,6-то и 7-мо обикновено НС. Димитър Петков е министър на вътрешните работи в кабинета на Р. Петров през 1903 г. и министър-председател в периода 1906-1907 г. В периода от 1887 г. до 1893 г. е кмет на София. Погребан е до гроба на Стефан Стамболов.

26 февруари 1883 г.: Обнародван е Екзархийският устав на Княжество България

На този ден през 1883 г. е обнародван Екзархийският устав, приспособен за Княжество България. Чрез него са възстановени църковните настоятелства и е регламентирано съставянето на Свети синод в Княжеството. Законопроектът е приет на Архиерейски събор на митрополитите от Княжеството в София, състоял се в периода 21-30 ноември 1880 г.

