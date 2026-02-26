За първи път ще има основно училище в "квартала на греха" (СНИМКИ)

След като години наред беше познат като "квартала на греха" заради шума, младите хора и бурния нощен живот, все по-пренаселеният "Студентски град" ще получи важна нова придобивка - първото основно училище в квартала.

От Столична община се похвалиха, че официално стартира строителството на ново основно училище в кв. "Студентски град". Вече е факт и първата копка на кръстовището на ул. "д-р Йордан Йосифов" и ул. проф. "Христо Данов".

В събитието участва и главният секретар на Министерството на образованието и науката Любомир Йосифов, тъй като МОН участва, както с предоставянето на терена, така и с осигурено финансиране в размер на над 3,8 млн. евро по държавната програма за строеж и разширяване на ясли, детски градини и училища. Останалите средства се предоставят от Столична община.

Първото училище по рода си

В "Студентски град" досега нямаше училище за най-малките. На теротирята на квартала имаше единствено държавно учебно заведение - Професионалната гимназия по телекомуникации.

В контекста на район "Студентски" има няколко училища, но те или са на теритарията на други квартали, или са частни.

Бъдещото общинско училище ще осигури места за над 570 ученици, които ще бъдат разпределени в 24 паралелки. С реализацията на проекта държавата и общината отговорят на дългогодишната нужда на един от най-бързо развиващите се столични райони да има ново училище.

Успех след много перипетии

По думите на кмета на София Васил Терзиев инициативата е резултат от съвместните усилия и доброто партньорство между местната власт и държавните институции.

"Години наред на "Студентски град" се гледаше само като на място за общежития и университети, но ние разпознаваме съвременните нужди на квартала и имаме амбициозни планове да наваксаме с изоставането. Тук живеят млади семейства, които искат перспектива", смята Терзиев.

От своя страна кметът на район "Студентски" Петко Горанов отбеляза, че проектът е преминал през редица затруднения, но днес вече е в етап на реализация и няма по-важна инвестиция от тази в образованието, в което децата учат, спортуват и се развиват.

Новата сграда ще разполага с просторен учебен корпус и обширен двор със спортни пространства. Освен учебни зали са предвидени футболно игрище, комбинирани игрища за волейбол и баскетбол, писта за бягане, фитнес на открито, зони за тенис на маса и кътове за отдих. Най-малко 20% от терена ще бъдат озеленени.

Фандъкова: Това е пример за екипна работа и приемственост

Радост от новината изрази във Фейсбук и бившият столичен кмет Йорданка Фандъкова.

"Строителството на ново училище за над 600 ученици стартира днес в район Студентски. Щастлива съм, че продължава реализацията на проектите, които оставих като кмет на Столична община в наследство - теренът за училището беше предоставен от МОН при министър Красимир Вълчев по мое искане", написа тя.

Фандъкова припомни, че са били извършени градоустройствени процедури и процедури за избор на изпълнител от кмета на район Студентски.

По думите й сериозното забавяне на строителството се дължи на проблеми с прехвърлянето на терена от държавата към общината в годините на непрекъсната смяна на екипите.

"То беше финализирано едва от областния управител г-н Стефан Арсов, което направи възможно и днешното начало на строителството. Благодаря за поканата на районния кмет г-н Петко Горанов като възложител на проекта. Това е пример за екипна работа и приемственост. Резултати се постигат само с последователна и екипна работа на общината, районната администрация и държавата. Това е било моето разбиране като кмет - да привличам подкрепа, да защитавам проектите на София и да координирам усилията на всички", коментира още Фандъкова.