Трикове и надценяване: Фискалният съвет за реалното изпълнение на Бюджет 2025 г.

Фискалният съвет (ФС) дава много критична предварителна оценка на изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) за 2025 г. Това се посочва в негово становище за реалното изпълнение на бюджета за 2025 г., основано на наличните данни към края на годината. От ФС изтъкват като проблеми силно надценените прогнози, както и използването на фискални трикове за изпълнението на бюджета за 2025 г.

Основни проблеми

Основните проблеми според ФС са в силно надценени прогнози, висока инфлация нереалистични данъчни приходи, прекомерни текущи разходи и голямо неизпълнение на капиталови проекти.

Прогнозите на МФ и други институции (вкл. ФС в песимистичен/оптимистичен вариант) бяха за БВП около 212–215 млрд. лв., реален растеж 1,8–2,8% и инфлация 3,9–4,1%.

Реално (според данни на НСИ към 9 месеца + прогнози на ФС): БВП-225,8 млрд. лв.; реален растеж 3,2%, но инфлацията е 6,8%.

Грешката е около 5%, а на места повече, което е значително над международните стандарти за допустима грешка (0,25–0,5%).

Данъчните приходи са неизпълнени с около 3% от БВП (коригирано с по-високия БВП – реалната дупка е 6–6,2 млрд. лв.)

Най-големи пропуски: ДДС (−2% от БВП), акцизи (−0,3%), данък печалба (дори без еднократните авансови от банки – −0,4%).

Грешката в прогнозата за приходи е около 10% – пак много над нормата. ФС отбелязва, че НАП и Митници са работили нормално (събираемостта реално +5% спрямо 2024), но плановете са били нереалистични.

Общо разходите са по-ниски от плана с около 3,8 млрд. лв., което спасява дефицита да не е още по-голям.

Като дял от БВП: 41,2% (планирани 44,9%), но спрямо 2024 г. (38,2%) – скок с 3% от БВП.

Капиталови разходи: неизпълнени с 21% (~2,5 млрд. лв.) – проблеми в управлението + съзнателен контрол за дефицита.

Разходи за персонал: надвишават плана с 1,5 млрд. лв., номинално +20% спрямо 2024, което е основен двигател на дефицита години наред. Броят бюджетни служители расте.

Социални разходи: близо до плана, но все пак има 900 млн. лв. неизпълнение.

Заключенията на Фискалния съвет

Прогнозите за изпълнението на бюджета са били нереалистични и оптимистични.

Използвани са фискални трикове (100% дивидент от държавни фирми, авансов данък от банки, капитализиране на ББР вместо бюджетни разходи) заобикалят правилата и създават дългосрочни проблеми.

Текущите разходи (особено заплати) подкопават устойчивостта. При добър растеж дефицитът трябваше да е максимум 0,8% от БВП.

Нужни са структурни реформи – ограничаване на текущи разходи, административна реформа, за справяне с натиска от отбрана, пенсии, здравеопазване и демография. Иначе има риск от по-високи данъци или дълг.

2025 г. завърши с по-висок БВП от прогнозите, но с висока инфлация, слаби приходи, раздути текущи разходи и неизпълнени инвестиции. ФС вижда това като сигнал за липса на дисциплина и настоява за по-сериозни реформи, вместо иновации, които само отлагат проблемите, подчертават от ФС.