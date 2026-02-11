Шест златни правила за сигурност на парите на възрастните хора

Къде мога да обменя спестяванията си от левове в евро? По телефона ми искат лични данни - дали не се опитват да ме измамят? Част от възрастните хора със сигурност си задават подобни въпроси след въвеждането на еврото в България. Притесненията им са основателни, защото измамниците са изобретателни и могат да се представят за социални работници, служители на НОИ, пощата или банката, които услужливо предлагат обмяна при „по-изгодни условия“.

Ако и вие имате подобни съмнения, следвайте следните златни правила за сигурност на вашите пари:

1.Обменяйте пари само в банки и пощенски клонове. Спокойно можете да направите това до 30 юни без такса. Българската народна банка ще обменя левове в евро безплатно и без ограничение във времето.

2.Никога не приемайте помощ от непознати на улицата или по телефона за обмяна на валута. Не се доверявайте, колкото и да ви убеждават, че това е изгодно за вас.

3. Запомнете, че курсът за обмяна е фиксиран - 1 евро е равно на 1,95583 лв. Всеки, който ви предлага „по-изгодни условия“ или ви казва, че левовете ви ще станат невалидни, е измамник.

4. Пазете личните си данни. Не давайте номера на банковата си карта или ПИН кода си на никого – нито по телефона, нито в разговор на живо. Ако ви кажат, че това е необходимо, за да ви открият нова карта за пенсията или социалните ви плащания в евро, бъдете сигурни, че това е измама.

5. Не приемайте посещения у дома. Нито един истински служител на държавна институция или банка няма да дойде у вас, за да обмени левовете ви и да описва банкнотите ви.

6. Когато получавате пенсията си в пощата, не бройте парите си на улицата. Приберете ги веднага в портфейла си, още докато сте на гишето. Дръжте чантата си затворена. Най-добре я носете пред тялото си, особено в градския транспорт.