Трилиони долари: Държавният дълг на Япония постави рекорд

Държавният дълг на Япония е достигнал рекордните 1 342,2 трлн. йени (около 8,6 трлн. долара) в края на 2025 г., съобщава Киодо, позовавайки се на данни на финансовото министерство. Размерът на държавния дълг надминава повече от два пъти брутния вътрешен продукт (БВП) и е подложен на възходящ натиск заради увеличаването на разходите за социална защита, отбрана и обслужване на дълга.

Очаква се дългът да достигне 1473,5 трилиона йени

Дългът на Япония премина прага от 1000 трлн. йени през 2013 г. и продължи да нараства по време на пандемията от КОВИД-19. Министерството на финансите очаква той да достигне 1473,5 трилиона йени до края на март тази година.

Данните се публикуват в момент на нарастващи притеснения за фискалното състояние на страната, след като допълнителният бюджет за текущата финансова година, която приключва през март, за финансиране на пакета от стимули на премиера Санае Такаичи достигна 18,3 трилиона йени. Това е най-мащабният бюджет на Япония от 2022 г. насам, по време на пандемията от коронавирус, пише БТА.

Тъй като обаче данъчните приходи не са достатъчни за финансирането на разходите, правителството планира да емитира нови облигации на стойност 11,7 трилиона йени, за да покрие повече от 60 процента от общата сума.

