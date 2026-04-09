Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

09 април 2026, 15:15 часа
Снимка: iStock
Увеличи ли еврото цените в България: Анализ на ЕЦБ

Преминаването на България от лева към евро досега е оказало ограничено и до голяма степен еднократно въздействие върху потребителските цени. Това се посочва в анализ от експерти на Европейската централна банка (ЕЦБ), публикуван в блога на институцията. Инфлационният ефект от въвеждането на еврото в България се изчислява на 0,3 до 0,4 процентни пункта, сочат резултатите от изследване чрез симулационни модели, проведено от експертите.

Повишенията са основно в сектора на услугите

Повишенията са концентрирани основно в сектора на услугите, като част от тях са отчетени още преди самия преход.

Още: Глоби за над един милион евро: НАП санкционира магазини за високи цени по Великден

В същото време нито възприеманата инфлация, нито инфлационните очаквания на домакинствата са били съществено повлияни от смяната на валутата.

Оценката като цяло съвпада с констатациите от по-ранни проучвания на преминаването към еврото, които обикновено сочат леки, еднократни ефекти, концентрирани в определени части на сектора на услугите. Тези сектори често се характеризират с по-диференцирани продукти и по-силно местно измерение, което може да ограничи интензивността на конкуренцията и да улесни фирмите при адаптирането на цените, се посочва в публикацията.

Данните показват, че през първите месеци след въвеждането на еврото годишната инфлация в България, измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е продължила да се забавя – от 3,5 на сто през декември 2025 г. до 2,3 на сто през януари и 2,1 на сто през февруари. На месечна база обаче се отчита леко повишение от 0,6 на сто през януари, обусловено основно от поскъпването на храните и услугите.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Експертите отбелязват, че и при предишни преходи към еврото често се наблюдава разминаване между възприеманата и реалната инфлация. Тази разлика във възприятието може да отразява по-голямата чувствителност на потребителите към цените на често купуваните стоки и услуги, като роля могат да изиграят и непознаването на новата валута и значителното медийно внимание към ценовите тенденции. В България през януари 2026 г. възприеманата инфлация дори отбелязва значителен спад – най-големият от началото на пандемията от КОВИД-19, макар че все още преобладават потребителите, които отчитат повишение на цените.

Още: Еврото и инфлацията: Управителят на БНБ с първи коментар

Паралелно с това инфлационните очаквания за следващите 12 месеца също се понижават, което според анализа потвърждава, че ефектът от въвеждането на еврото върху ценовите нагласи е ограничен.

Наблюдава се и ръст на обществената подкрепа за единната валута. Делът на одобрение надхвърля 50 на сто през януари 2026 г. и достига 54 на сто през февруари, което е първото стабилно мнозинство в последните години. Според ЕЦБ тази тенденция е в съответствие с опита на други държави, въвели еврото, и отразява отслабването на първоначалните опасения.

Анализът обхваща първите два месеца след въвеждането на еврото, тъй като ефектите върху цените обичайно са концентрирани в началния период, както показва опитът на страни като Хърватия.

Експертите предупреждават, че последващите събития през 2026 г., включително външният ценови шок, свързан с конфликта в Близкия изток, могат да окажат значително влияние върху инфлацията и да затруднят разграничаването на ефектите от валутния преход.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро ЕЦБ Инфлация цени въвеждане на еврото
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес