От върха на Висшата лига до пълен крах: Приказният шампион на Англия може да изчезне от картата

Преди 10 годни станахме свидетели на нещо, което и до ден днешен се определя като приказка. Лестър, който през миналия сезон едва се беше спасил от изпадане, стана шампион на Висшата лига. Но сега “лисиците“ са на другия полюс. След като емблемата на управлението в най-силния им период почина, след финансовите проблеми, всичко тръгна надолу. И сега опасността да изпаднат от Чемпиъншип е напълно реална.

Лестър стана шампион на Висшата лига през 2016 г.

През 2016 г. с фигури като капитана Уес Морган, стената на вратата Каспер Шмайхел, голмайстора Джейми Варди, мотора Нголо Канте и артиста Риад Марез, Лестър направи невъзможното и стана шампион във Висшата лига. И въпреки че се раздели с някои от звездите си, отборът продължи да привлича таланти, които превръщаше в звезди, като Уилфред Ндиди, Юри Тилеманс и Джеймс Мадисън. Добрите класирания продължиха, като “лисиците“ дори спечелиха ФА Къп през 2021 г., но първият удар за отбора дойде още през 2018 г.

Трагедията през 2018 г. беше ключова

Дългогодишният собственик, който е сред основните виновници за успеха на Лестър, Вичай Шривадханапрабха почина при катастрофа с хеликоптер. Неговият син Айяват пое управлението на клуба, но с Вичай сякаш и част от духа на отбора си отиде. Последваха няколко 5-ти места във Висшата лига, които лишиха Лестър от участие в Шампионска лига, а разходите продължаваха да се трупат. Това доведе до дисбаланс. В комбинация с Covid-19 пандемията през 2020 г., загубите на “лисиците“ надхвърлиха 200 милиона паунда.

Финансовият и футболният спад дойдоха ръка за ръка

Последният връх за Лестър бяха спечелените ФА Къп и Къмюнити Шийлд през 2021 г. Тогава започнаха и финансовият, и футболният спад. На „лисиците“ им се наложи да се разделят с много от звездите си и през 2023 г. изпаднаха от Висшата лига след 9-годишен престой. И все пак през 2024 г. те се завърнаха. Имаха надежди за оставане, но липсата на големи имена се отрази. През 2025 г. те отново изпаднаха от Висшата лига. Но този път престоят в Чемпиъншип е кошмарен.

Лестър може да изпадне от Чемпиъншип

В момента, след изиграването на 41 мача от второто ниво на английския футбол, Лестър е на 22-ро от 24 места с 41 точки. Толкова има и 23-тия Оксфорд Юнайтед. На 21-вата позиция, която е последната гарантираща оставане в Чемпиъншип, се намира Портсмут, който е с 42 точки, но и 1 мач по-малко. Освен всичко, на “лисиците“ им бяха отнети и 6 пункта през сезона, заради финансови нарушения в периода 2021-2024 г. Те обжалваха, но неуспешно. Сега изпадането от Чемпиъншип изглежда по-реално от всякога и 10 години след приказната титла от Висшата лига, Лестър може да изчезне от картата на английския футбол.

