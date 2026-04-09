Тиери Анри отрича червения картон на Барселона, но грешникът си призна

В първия 1/4-финален мач от Шампионска лига между Барселона и Атлетико Мадрид повратният момент сякаш беше червеният картон, който Пау Кубарси получи в 44-тата минута. Веднага след това Хулиан Алварес откри резултата, а с човек по-малко, каталунците допуснаха още едно попадение до края на двубоя и не успяха да се разпишат. Легендата на футбола Тиери Анри оспори решението на главния арбитър, който изгони Кубарси след разглеждане на ситуацията с ВАР. Но младият защитник си призна грешката.

Тиери Анри: „За мен това не е червен картон“

Тиери Анри, който е сред обичайните участници в предаването на “ CBS Sports“, което следи Шампионска лига, заяви: “ Не, не, не… за мен това не е червен картон. Съжалявам. Разбирам правилото – последен човек, предотвратяване на голова възможност, но трябва да се гледа ситуацията. Топката не е напълно под контрол, ъгълът не е идеален и все още има разстояние до вратата. Сигурни ли сме, че ще отбележи? Аз не съм убеден. За мен това е жълт картон, не червен“.

„Аз поемам отговорност за резултата“

Но в публикация в социалните мрежи самият Пау Кубарси призна вината си. След края на двубоя той публикува свои снимки и в добавка към тях написа: “Едно действие повлия на мача и на сблъсъка. Такъв е футболът и аз поемам отговорност за резултата. Все още има път за извървяване в този сблъсък от два мача и ние сме по-сплотени от всякога: ние сме семейство и винаги сме го доказвали. Напред, с усилия и решителност, никога няма да се предадем“.

