300 000 евро за провал? Донарума проговори за скандалните бонуси в лагера на Италия

Около решителния плейоф за място на Световното първенство, в който Италия загуби от Босна и Херцеговина в Зеница, се появиха информации за обсъждане на бонуси в италианския национален отбор. Според публикациите става дума за сума от приблизително 300 000 евро, предназначена за разпределение между повиканите 28 футболисти при евентуално класиране. Италианците уточняват, че подобни стимули са стандартна практика и темата е била повдигната с цел изясняване, а не като конкретно искане.

Капитанът на Италия коментира слуховете за бонуси

Въпреки това реакцията в обществото бе остра, като темата предизвика сериозни критики. Недоволството се засили още повече заради трудностите, през които преминава италианският футбол в последните години след поредица от неуспехи на международната сцена.

Капитанът на тима Джанлуиджи Донарума даде своята гледна точка в интервю за “Sky”, като подчерта, че ситуацията е била интерпретирана погрешно.

Още: Добре, че са италианците, за да се успокоим за българския футбол

“Тези коментари много ме нараниха. Като капитан никога не съм искал и едно евро от националния отбор. Това, което федерацията прави във всички турнири, е просто да дава подарък на играчите, ако се класират за дадено състезание. Това е всичко – никой от нас не е искал нищо. Нашият истински подарък щеше да бъде участието на Световното първенство. Никой не е искал награди; това е жест от страна на федерацията, ако се класираме или спечелим определен трофей”, заяви той.

Вратарят говори открито и за емоционалния удар след пропуснатия Мондиал, като призна, че преживяването е било изключително тежко както за отбора, така и за феновете.

“Бяха изключително тежки и изтощителни дни – за нас и за всички италианци. Всички искахме да отидем на Световното първенство. За съжаление не успяхме и трябва да го приемем и да продължим напред. Боли много – наистина много. В първите дни дори ми беше трудно да го осъзная. Истината обаче е, че трябва да започнем отначало и да реагираме. Имаме четири години до следващото световно първенство, а преди това ни чакат важни турнири като Евро 2028 и Лигата на нациите. Трябва да се съсредоточим върху тях. Нормално е да се чувстваме отговорни за случилото се. Въпреки разочарованията постигнахме и много важни неща през последните години. Сега трябва да реагираме – Италия ще се завърне силна и велика”, каза Донарума.

Още: Шефът на италианския футбол подаде оставка след поредния провал на „скуадрата“ да се класира на световно