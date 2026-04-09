Еврото под натиск: Ще издържи ли ключовата граница спрямо долара или ни чака нов срив?

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя обрат, като не успя да се задържи над нивото от 1,17 към американската валута, достигнато вчера след новината за споразумението за двуседмично примирие с Иран, което е обвързано с отваряне на Ормузкия проток. Еврото бе на по-ниски котировки към долара в последните седмици, като главен фактор бе заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1662 долара или под нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1706 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 13 март, когато беше на ниво 1,1417 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 8 април- единната европейска валута бе със стойности от 1,1714 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 10 април 2025, когато беше 1,0953 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.