"Калашников" се похвали с нови патрони, унищожаващи FPV дронове

09 април 2026, 16:35 часа 180 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Световноизвестният руски оръжеен концерн "Калашников" съобщи, че е тествал успешно "многозарядни патрони за щурмова карабина", за които има амбиция да се превърнат в оръжие срещу FPV дронове. Патроните са 5,45 милиметра и по същество съдържат сачми във върха си (куршума) - идеята е да се образува сноп при стрелба, с който да има по-голям шанс за поразяване на безпилотен летателен апарат.

Според официалната информация от руската оръжейна компания, тестът с новите патрони е направен, за да определи тяхната ефективност срещу бързо движеща се и маневрираща цел – безпилотен летателен апарат (БЛА) като например FPV дрон. Стрелбата е извършена от щурмова пушка АК-12, като са проведени и единични изстрели, и автоматична стрелба - първо по висящ неподвижно БЛА, а след това по дрон с предварително зададени параметри на скоростта и височината, който уж е атакувал стрелеца. Според разработчиците, при попадение на патрон "сегментите от куршума" увреждат ключови компоненти на дроновете – двигатели, батерии и електроника – причинявайки катастрофата им.

"Представителите на потенциални клиенти оцениха високо характеристиките на 5,45-милиметровите многозарядни патрони, както и тяхната точност и прецизност срещу въздушни цели по време на динамични тестове. Многозарядният патрон е идентичен със стандартните боеприпаси за щурмова пушка 5,45 x 39 мм, което позволява използването му в стандартния пълнител за 30 патрона за АК-12", се казва в изявлението.

Дали в реални бойни условия това теоритично "лекарство" срещу най-страшния кошмар на пехотата в лицето на FPV дроновете работи достатъчно ефективно - фронтът в Украйна ще покаже.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Калашников война Украйна руски военнопромишлен комплекс FPV дронове многозарядни патрони
