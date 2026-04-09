Зарков: Ако България не стане справедлива, ще стане невъзможна за живот

"България има нужда от почтено, компетентно и устойчиво управление. Но то е възможно само, ако се приеме идеята за справедлива България в двата й аспекта. Единият е наказателният - разбирането, че никой не е над закона и всеки, който го е пристъпил, подлежи на съответната санкция. Корупцията е недопустима, а общественият ресурс не може да се ползва за частна облага.". Това заяви председателят на БСП Крум Зарков в Нови пазар и допълни, че това, което се случва в момента, е абсолютно нетърпимо. Като втори аспект той посочи социално-икономическата справедливост.

"БСП е единствената, която стои на определена позиция - на социалистическия идеал. Това означава справедливо разпределение на благата, които заедно създаваме. Спиране на привилегироването на най-силните за сметка на най-слабите. Справедливо бреме при събирането на приходите и подходящ аршин при тяхното разпределяне.", каза още Зарков. По неговите думи имаме данъчна система, каквато няма никъде по света - колкото повече печелиш, толкова по-малко допринасяш за общото. "В целия цивилизован свят е обратното. Парадоксално е, че тези, които се бият най-много в гърдите, че са европейци и искат европейски стандарт, са най-острите критици на европейската система.", подчерта той. Зарков коментира и публичния ресурс, който се разпределя за здравеопазване. "Публична тайна е, че печеливши клинични пътеки отиват към частните болници, а общинските са недофинансирани.", посочи той.

Председателят на БСП засегна и темата за образованието и начинът, по който се разпределя ресурсът. "В София и други големи градове е по-лесно да запишеш детето си да следва право в университета, отколкото да влезе в детска ясла.", допълни той. "Ако България не стане справедлива, ще стане невъзможна за живот. Затова искаме коренна промяна на тези системи.", каза още Крум Зарков.

Валери Жаблянов: Трябва да има качество на живот в България

"Социализмът е алтернативната, на това, което виждаме в момента. Защото партиите се сменят, но политическата и икономическата система остава.", заяви водачът на листата на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА в Шумен. Той подчерта, че огромната част от държавния бюджет се харчи в София и в още два-три града в страната.

"В същото време цели райони в България остават без население. Хората принудително напускат местата, където са родени. Това не може да бъде спряно без държавна политика - не просто за демографията, а за цялостно развитие на страната. Трябва да има качество на живот.", подчерта той. Според него това търсят младите поколения на България и това предлага БСП. "Като се започне от безплатното образование и се стигне до жилищна политика. Не може хората, които създават семейства, да не знаят утре къде ще се отглеждат децата, колко ще му бъде наемът и дали ще могат да го плащат.", каза още Жаблянов.

Той подчерта, че 90% от българските граждани биха подкрепили тези мерки, защото от това имат нужда хората. "Да възстановим справедливостта.", призова кандидатът за народен представител.