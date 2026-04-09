Именит мениджър предрече бляскаво бъдеще на звезда на Левски: Може да играе в силен отбор от по-голямо първенство!

09 април 2026, 16:00 часа

Левият краен защитник на Левски Майкон се представя много силно с „синята“ фланелка през този сезон. Затова и не е учудващо, че към него има сериозен интерес от редица отбори от чужбина. Ръководството на столичния гранд вече отказа няколко оферти за бразилеца, но се очаква през лятото той да бъде продаден, а в касата на Левски да влезе доста сериозна сума.

Джери Перейра работи с топ клубовете у нас 

На това мнение е и именития у нас мениджър Джери Перейра. Бразилският импресарио работи с водещите тимове в България, като е докарал доста класни футболисти. Той говори пред колегите от „Тема спорт“ като бе категоричен, че Майкон може и трябва да играе в силен отбор от по-голямо първенство от родната Първа лига. Перейра бе попитан за цената на своя сънародник, която според информации е около 5 милиона евро, но отказа да коментира темата, тъй като това е въпрос към шефовете на Левски.

Импресариото похвали и Евертон Бала 

„Майкон е играч, който притежава много добри качества. Той наистина може да играе в силен отбор от по-голямо първенство. Прави впечатление, че Бала се представя много по-силно отпреди. Според мен това е, защото сега получава огромно доверие от треньора. А от личен опит знам, че това много помага да се играе по-силно.“, заяви Джейри Перейра.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
