Глоби за над един милион евро: НАП санкционира магазини за високи цени по Великден

Фискалните инспектори на Националната агенция за приходите (НАП) са реализирали проверки на близо 150 хранителни магазина, пекарни и месарници в първите дни на април за необосновано повишение на цените в резултат на въвеждането на еврото у нас, съобщиха от приходната агенция. За констатирани нарушения инспекторите от НАП са издали близо 1100 акта и над 400 наказателни постановления на обща стойност 1 027 675 евро.

Фокус на проверките - традиционните за Великден стоки

Фокус на проверките са били най-вече цените на традиционните за Великден стоки – яйца, агнешко месо и козунак. За констатираните нарушения са съставени общо 18 акта.

Наличие на необосновано повишение на цените е установено при около 8 процента от проверените търговски обекти, а в 17 процента от обектите са издавани касови бележки, които не отговарят на нормативните изисквания.

От октомври миналата година до момента фискалните инспектори от НАП са проверили близо 14 000 търговски обекта, сред които най-много са хранителни магазини и заведения за хранене, уточняват от НАП.

Масираните проверки в хранителни магазини за спазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България продължават. Екипите ще изискват документи за произход на стоките, данни, свързани с доставчици, доставни и продажни цени, доставено и продадено количество, дати на доставките, обороти, разходи и други, посочват от приходната агенция.

