Заради горивата: Мелони иска облекчаване на правилата за бюджетен дефицит в ЕС

Италианският министър-председател Джорджа Мелони предложи временно облекчаване на фискалните правила на Европейския съюз на фона на риска от ескалация на конфликта в Иран. "Ако ситуацията в Близкия изток се влоши, европейските институции следва да обмислят временно суспендиране на Пакта за стабилност и растеж, заяви тя в изказване пред Камарата на депутатите (долната камара на италианския парламент) в Рим, предаде БТА.

"Общоевропейски подход"

По думите ѝ не става въпрос за изключения за отделни държави членки, а за общоевропейски подход. Тя подчерта, че подобен дебат не бива да бъде „табу“ предвид нарастващите икономически рискове.

Мелони посочи, че италианското правителство е готово да предприеме мерки срещу евентуални спекулации с цените на енергията. Сред обсъжданите варианти са допълнителни действия спрямо енергийните компании, включително въвеждане на специални налози върху свръхпечалбите.

Паралелно с това правителството подготвя ревизия на икономическите си прогнози. Според медийни информации Рим възнамерява да понижи очакванията за икономически растеж през 2026 г. заради несигурността, свързана с конфликта в Близкия изток и по-слабите перспективи за развитие.

Подобна стъпка би усложнила изпълнението на целта за бюджетен дефицит под 3 на сто от брутния вътрешен продукт.

По време на пандемията от КОВИД-19 Европейският съюз вече активира т.нар. обща клауза за изключения, която даде възможност на държавите членки да водят по-гъвкава фискална политика. Аналогичен механизъм би могъл да бъде използван и при нов сериозен икономически шок.