Правителството на Гюров:

Заради горивата: Мелони иска облекчаване на правилата за бюджетен дефицит в ЕС

09 април 2026, 16:04 часа
Снимка: Getty Images
Италианският министър-председател Джорджа Мелони предложи временно облекчаване на фискалните правила на Европейския съюз на фона на риска от ескалация на конфликта в Иран. "Ако ситуацията в Близкия изток се влоши, европейските институции следва да обмислят временно суспендиране на Пакта за стабилност и растеж, заяви тя в изказване пред Камарата на депутатите (долната камара на италианския парламент) в Рим, предаде БТА.

"Общоевропейски подход"

По думите ѝ не става въпрос за изключения за отделни държави членки, а за общоевропейски подход. Тя подчерта, че подобен дебат не бива да бъде „табу“ предвид нарастващите икономически рискове.

Още: Загуби от около 500 млн. евро заради Близкия изток: Клисурски с тежка прогноза

Мелони посочи, че италианското правителство е готово да предприеме мерки срещу евентуални спекулации с цените на енергията. Сред обсъжданите варианти са допълнителни действия спрямо енергийните компании, включително въвеждане на специални налози върху свръхпечалбите.

Паралелно с това правителството подготвя ревизия на икономическите си прогнози. Според медийни информации Рим възнамерява да понижи очакванията за икономически растеж през 2026 г. заради несигурността, свързана с конфликта в Близкия изток и по-слабите перспективи за развитие.

Подобна стъпка би усложнила изпълнението на целта за бюджетен дефицит под 3 на сто от брутния вътрешен продукт.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Летища в Италия останаха без авиационно гориво

По време на пандемията от КОВИД-19 Европейският съюз вече активира т.нар. обща клауза за изключения, която даде възможност на държавите членки да водят по-гъвкава фискална политика. Аналогичен механизъм би могъл да бъде използван и при нов сериозен икономически шок.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов Отговорен редактор
Италия бюджетен дефицит цени на горивата Джорджа Мелони цени на енергията
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес