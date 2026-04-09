Ако си най-силната армия на света, защо не можеш да накараш Иран да отвори Ормузкия проток?

09 април 2026, 16:48 часа
Снимка: Getty Images
Думите от заглавието са на американския пропагандист и бивш телевизионен водещ Тъкър Карлсън (изгонен от Fox News). Той беше върл поддръжник на Доналд Тръмп, но войната в Иран, стартирана от Тръмп, доведе до окончателен разрив между двамата - включително и с това, че Тръмп директно нарече Карлсън "глупак", защото Карлсън се противопостави на военните действия.

"Всъщност не сме толкова силни, колкото казвахме. Как тази "примитивна страна" току-що ни унижи? Това е лошо за нас, но е и опасно, защото провокира агресия. Трябва да поправим това, като бъдем искрени за случилото се. Край на лъжите", посочи Карлсън, който изрично подчерта, че сега през Ормузкия проток не минават "жизненоважни стоки, включително за нас".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ормузкия пролив американска армия цитати Ормузки проток Тъкър Карлсън война Иран
Още от Цитати
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес