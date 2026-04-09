Ако си най-силната армия на света, защо не можеш да накараш Иран да отвори Ормузкия проток?

Думите от заглавието са на американския пропагандист и бивш телевизионен водещ Тъкър Карлсън (изгонен от Fox News). Той беше върл поддръжник на Доналд Тръмп, но войната в Иран, стартирана от Тръмп, доведе до окончателен разрив между двамата - включително и с това, че Тръмп директно нарече Карлсън "глупак", защото Карлсън се противопостави на военните действия.

"Всъщност не сме толкова силни, колкото казвахме. Как тази "примитивна страна" току-що ни унижи? Това е лошо за нас, но е и опасно, защото провокира агресия. Трябва да поправим това, като бъдем искрени за случилото се. Край на лъжите", посочи Карлсън, който изрично подчерта, че сега през Ормузкия проток не минават "жизненоважни стоки, включително за нас".

Tucker Carlson:



If you are the strongest military in the world, why can’t you force Iran to open the Strait of Hormuz?



We’re really not as powerful as we said we were.



How did this ‘primitive country’ just humiliate us?



— Clash Report (@clashreport) April 9, 2026

