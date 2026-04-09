Русия забрани окончателно своя организация, наградена с Нобелова награда за мир

Руският върховен съд призна за "екстремистка" руската организация "Мемориал", която получи Нобеловата награда за мир през 2022 година - тогава, когато руският диктатор Владимир Путин подпали пълномащабната война в Украйна. Делото за статута на "Мемориал" проведе при закрити врати, съобщава известното руско издание "Ведомости".

Нобеловият комитет осъди опита на Путинова Русия да задуши "Мемориал" още преди окончателното съдено решение. Това не попречи на Руския върховен съд да одобри иска на руското министерство на правосъдието за признаване на Международното обществено движение "Мемориал" за "екстремистка организация" и да наложи забрана на дейността му в Русия.

"Мемориал" е руска организация за правата на човека, история и образование, основана в края на 80-те години на XX век, за да изучава репресиите в СССР и да защитава правата на човека. През декември 2021 г. Върховният съд на Руската федерация ликвидира международното дружество "Мемориал", а Московският градски съд ликвидира неговия център за правата на човека под претекст за нарушаване на закона за "чуждестранните агенти". Решенията на съдилищата включват твърдения като "Мемориал" създава изкривен образ на СССР" и "насърчава негативно отношение към държавните институции".

През 2022 г. "Мемориал" е удостоена с Нобелова награда за мир (съвместно с беларуския правозащитник Алес Беляцки и Украинския център за граждански свободи) за приноса ѝ към правата на човека и запазването на историческата памет.

Въпреки официалната ликвидация, някои от проектите на "Мемориал" продължават да работят в чужбина и в нови формати. След сегашното съдебно решение, сътрудничеството с неговите проекти ще доведе до наказателно преследване в Русия.

Пълно заличаване на критични гласове

На този фон, ФСБ нахлу в московската редакция на "Новая газета" - в рамките на разследване за връзки с "Новая газета Европа" и "терористичния" Антивоенен комитет на Русия, предаде ТАСС. "Новая газета Европа" официално е "нежелана организация" в Русия. Претърсванията в офиса на "Новая газета" са свързани с разследване за незаконно използване на лични данни, съобщиха по-рано руските държавни медии.

През март е образувано наказателно дело по член 272.1 от Руския наказателен кодекс (незаконно използване, прехвърляне, събиране и съхранение на компютърна информация, съдържаща лични данни). Не се уточнява обаче кой точно е преследван.

76% от акциите на "Новая газета" се държат от журналистите, които работят в изданието чрез тяхното акционерно дружество. Това гарантира редакционната независимост на вестника през годините. 14% са собственост на Александър Лебедев, бивш агент на КГБ, който притежава и британските вестници The Independent и Evening Standard. 10% са в ръцете на Михаил Горбачов - до смъртта му през 2022 година, а след това фондация на неговото име продължава да бъде свързвана с наследството и духа на вестника.

