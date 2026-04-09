Загуби от около 500 млн. евро заради Близкия изток: Клисурски с тежка прогноза

След обявеното временно примирие между САЩ и Иран съм малко по-спокоен, тъй като високите цени на горивата се дължат на конфликта. Деескалацията на конфликта е един от най-важните фактори за понижаване на цените. Големият въпрос е ще се задържи ли това примирие и как ще реагират пазарите. У нас имаше едно плавно увеличаване на цените на колонките и, ако има понижаване, очаквам то да е отново плавно. Зависи как се движат цените на международните пазари. Това каза служебният министър на финансите Георги Клисурски в ефира на Нова телевизия.

Попитан след колко време биха се върнали предишните цени на горивата, той каза, че е трудно да се каже. „При започване на войната в Украйна отне 3-4 месеца цените да се върнат на старите нива“, заяви Клисурски.

Служебният финансов министър обясни, че допълнителни разходи, които предвижда служебният кабинет под формата на помощи заради високите горива, е около 125 млн. евро.

"Прогнозите за намаляване на растежа на БВП е около половин процент. Ако преди се е очаквал ръст от около 3,2% на годишна база, сега прогнозата е около 2,6-2,7%. Този половин процент означава около половин милиард евро загуби за икономиката заради конфликта в Близкия изток. И това е при допускане, че цените на петрола няма да се вдигнат над 125-150 долара на барел", заяви финансовият министър.

Относно мерките, които служебният кабинет взе за най-уязвимите групи, Клисурски подчерта, че е направен опит те да бъдат "балансирани". "На база опита от 2022 г., мерките са таргетирани - насочени към най-уязвимите граждани и към ключови сектори на икономиката", подчерта той.

По отношение на намаляване на ДДС, финансист номер 1 обясни, че намаляваето - включително за горивата, е мярка, която според него не е ефективна. "Видяхме го и през 2022 г., когато се намали ДДС за определени стоки, като ресторантьорските услуги и хляба, но реално не се стигна до осезаемо понижение на цените за потребителите. Вместо това се намалиха приходите в бюджета, а част от ползата остана при търговците", аргументира се той.