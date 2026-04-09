Ван Дайк след загубата в Париж: Реваншът на "Анфийлд" ще бъде съвсем различен

09 април 2026, 15:44 часа 300 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк вярва, че тимът му има сили да обърне развоя на събитията за двубоя срещу Пари Сен Жермен в реванша от четвъртфиналите на Шампионска лига. Английският гранд допусна поражение с 0:2 в първата среща във френската столица, но защитникът е убеден, че всичко остава отворено преди ответния двубой. Той подчерта, че атмосферата на Анфийлд и подкрепата на феновете могат да окажат ключово влияние върху крайния изход.

Равносметката на ван Дайк за предходния мач

"Разбира се, не съм доволен от загубата в този мач. Единственото положително е, че имаме още един мач следващата седмица. Беше трудно. Имахме няколко възможности за контраатаки, където можехме да играем по-добре. Парижани постоянно се движат по терена. Трябва да комуникираме добре и да следим противниците си. Можем да контролираме топката по-добре на "Анфийлд", заяви Ван Дайк.

Още: Със спомен за скандала: Опълченецът Слот разкри защо “оцеляващият“ Ливърпул не е имал нужда от спасителя Салах

Нидерландският защитник не пропусна да акцентира върху класата на съперника и факта, че тимът от Париж е сред най-силните в Европа в момента: "Не бива да забравяме, че играем срещу европейските шампиони от миналия сезон и виждате качеството им в мачовете, които вече изиграха този сезон, както в първенството, така и в Шампионската лига, и колко добри могат да бъдат, няма значение дали са като гост или у дома – така че трябва да бъдем абсолютно безупречни във всичко, което правим".

В заключение капитанът на мърсисайдци изрази надежда, че феновете ще изиграят своята роля в предстоящия двубой и ще помогнат на отбора да търси обрат: "Надяваме се, че нашите фенове също могат да играят голяма роля в това. Преживях много специални вечери на "Анфийлд", имам голям късмет и съм привилегирован, а нашите фенове са гръбнакът на клуба и се надявам, че отново ще могат да бъдат до нас".

Още: Ако се класира напред в Шампионска лига, Ливърпул може да има сериозен проблем

Жанина Колева
