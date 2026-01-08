Лайфстайл:

В първата седмица с България: Еврото с нов обрат в курса към долара

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя нов обрат тази сутрин и отново пое надолу, като европейската валута вече е трайно под нивото от 1,17 към американската. Промяната в курса на еврото през тази седмица седмицата се дължи най-вече на засилването на щатския долар след атаката на САЩ във Венецуела. А от 1 януари вече и България е член на общия европейски валутен съюз.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1682 долара или близо до нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1684 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 10 декември 2025, когато беше на ниво 1,1624 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 декември 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,1806 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари 2025, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември 2025 - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.

 

