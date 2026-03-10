Най-важните новини за деня: 10 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 10 март 2026 г.

ПРОКУРАТУРАТА СКОЧИ НА ЯНКУЛОВ, ЗАГОВОРИ И ЗА 10 000 ЛЕВА МЕСЕЧНО ЗА "ТЕДИ ЕВРОТО"

Незаконно изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов предприе остра контраатака срещу служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов и българския европейски прокурор Теодора Георгиева. Реакцията идва дни след публичните обвинения на Георгиева срещу Сарафов и софийския градски прокурор Емилия Русинова, както и часове след като Янкулов заяви, че не бива да се чакат изборите, за да бъде отстранен изпълняващият функциите главен прокурор.

ПОМОГНА ЛИ НА РУМЕН РАДЕВ ПЪРВАТА ДАМА С ПОСТОВЕТЕ СИ: ГОВОРИ ПРОФ. РОСЕН СТОЯНОВ (ВИДЕО)

Помогна ли на Румен Радев първата дама Десислава Радева с постовете си във Фейсбук и дали експрезидентът губи заради мълчанието си в кампанията за предсрочните парламентарни избори на 19 април. На тези въпроси отговори в предаването Студио Actualno проф. Росен Стоянов, политолог и преподавател по политически комуникации, който е и директор политически анализи и прогнози в “Галъп“. Припомняме, че Десислава Радева написа в своя Facebook профил следното: "За протокола - "мене ме нема в целата схема", както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към "онзи, на когото името не бива да се споменава" (това по Хари Потър). Успех!".

ЕДИН ЧОВЕК ДА РАЗДАВА ПОРЦИИТЕ - КРАЙ: УЧЕНИ С ХАРТА ЗА СПАСЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ, НА ХОД СА ПОЛИТИЦИТЕ

Българите да избират регионален съвет, а той - регионален министър-председател. Финансовата сфера да се децентрализира и парите от централния бюджет да стигат директно до хората. Това са основните идеи, заложени в Харта за спасение и развитие на регионите и местните общности, представена от Гражданска инициатива "Българските региони" на 10 март. Целта е да се накарат политическите сили, които ще участват на предстоящите предсрочни парламентарни избори, да прегърнат предложенията и да работят реално за реализирането им.

СИНДИКАЛНИ ИДЕИ В ОБРАЗОВАНИЕТО: РЕЛИГИЯ, ПОВТАРЯНЕ НА 1 КЛАС, ОТПАДАНЕ НА НВО И САНКЦИИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Образователната система у нас работи, но необходимите реформи са блокирани от политически и либерални влияния. Децата трябва да бъдат в училище и детска градина, за да получат основното си право – образование, но това няма как да стане без реални механизми за отговорност към родителите.

НЯМАМЕ АНТИДРОН СИСТЕМА: ЕКСПЕРТ ПРЕДУПРЕДИ ЗА АВИОКАТАСТРОФИ

Това, което се случва към момента е абсолютна провокация с дроновете на летище "Васил Левски". Няма по тъмните часове на деня да се вдигне дрон, който просто да заснеме кацането и излизането на конкретен самолет, заяви пред bTV инж. Стойко Топалов, експерт по антидрон сигурност. По думите му има необходимост от закупуване на нови антидрон системи, тъй като към момента няма такива. Рисковете за авиацията са огромни и един малък или голям дрон може да нанесе щети по самолет, така че да се стигне до катастрофа, предупреди инж. Топалов. Още: Дано догодина поразяваме цели: Дроновете в българската армия днес

БЪЛГАРИЯ С ГОРИВА ЗА НАД 90 ДНИ, НО ЦЕНИТЕ МОЖЕ ДА ТРЪГНАТ НАГОРЕ

България разполага със запаси от бензин, дизел и керосин, които могат да покрият вътрешното потребление за повече от 90 дни. Това заяви заместник-министърът на финансите Станимир Михайлов по време на извънредно изслушване в Народното събрание, поискано от "ДПС-Ново начало" с подкрепата на ИТН.

ОРМУЗКИЯТ ПРОТОК И ЦЕНАТА НА ГОРИВАТА: ПОСКЪПВАНЕ ОТ 200% ПРИТЕСНЯВА ПЕТРОЛНАТА НИ АСОЦИАЦИЯ

Най-важното нещо е колко време ще остане затворен Ормузкия проток. Когато има яснота какво ще се случи с този канал, тогава ще има яснота какъв ще е курсът на суровия петрол. Цената на горивата известно време ще се задържи висока. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев пред bTV. Още: Петролът заши звучен шамар на повтарящия "само глупаците мислят различно" Тръмп (ВИДЕО)

КАК ТУРЦИЯ СТОИ МЕЖДУ ИРАН И НАТО И ЗАЩО САЩ ВОДЯТ ВОЙНАТА? АНАЛИЗ НА ТАЙФУР ХЮСЕИН (ВИДЕО)

Иран е водещата шиитска държава исторически, като е водела конфликт с Османската империя, но с опити за сериозна дипломация. Това заяви в предаването "Студио Actualno" журналистът и международен анализатор Тайфур Хюсеин, коментирайки отношенията между Турция и Иран.

ВОДАТА Е ПО-СКЪПА ОТ ПЕТРОЛА: ПРЕКЪСНЕ ЛИ ИРАН ВОДОСНАБДЯВАНЕТО, ДОСЕГАШНАТА ВОЙНА ЩЕ НИ СЕ ВИДИ ПЕСЕН

По време на военните действия в Близкия изток станахме свидетели на удари по съоръжения за обезсоляване на морска вода, които са жизненоважни за милиони хора в региона. Такава инсталация бе повредена, например, в Бахрейн. Ден по-рано имаше обвинения на Иран за подобен удар на остров Кешм, който според информацията е нарушил водоснабдяването на 30 села. Тези атаки все още могат да бъдат овладени, но "първият, който се осмели да атакува водоснабдяването, ще предизвика война, далеч по-мащабна от тази, на която сме свидетели днес", предупреди в интервю за АФП Естер Крозер-Делбург, икономист по водните ресурси. Заплахата е, че могат да опустеят цели градове.

ТРЪМП: ИРАН ИСКАШЕ ДА РАЗРАБОТИ ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ, ПУТИН ОСТАНА ВПЕЧАТЛЕН ОТ НАШАТА ОПЕРАЦИЯ (ВИДЕО)

Президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник, че Съединените щати са ударили над 5000 цели от началото на войната в Иран, „някои от които са много важни цели“, но американските военни оставят „някои от най-важните цели за по-късно, в случай че се наложи да го направим“. „Ако ги ударим, ще са необходими много години, за да бъдат възстановени, което ще е свързано с производството на електроенергия и много други неща“, продължи той.

ТРЪМП ОТКАЧИ: ИРАН ИМАЛ "ТОМАХОУК" И БОМБАРДИРАЛ СВОЕ ДЕВИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ С НЕЯ. ИРАНЦИТЕ НЕ БИЛИ МИРНИ, ЗАЩО ДА ИМ ПОМАГА? (ВИДЕО)

"Не съм виждал (доказателства). "Томахоук", която е едно от най-мощните оръжия, е продавана и използвана от други държави, знаете това. И дали (виновен) е Иран, който също има няколко "Томахоук" и му се иска да има повече, или е някой друг - фактът е, че "Томахоук" е много "генерична" (т.е. има общ изглед) и е продавана на други държави. Разследва се". Така американският президент Доналд Тръмп коментира въпроса с иранското начално девическо училище в Минаб, което беше поразено в началото на новата война с Иран. Според иранските власти загиналите при удара са 175, като Техеран твърди, че това са ученици от учебното заведение - Още: Геолокализация подсказва, че Тръмп лъже: Ракета "Томахоук" взривява обект точно до девическото училище в Минаб (ВИДЕО)

ЗАРАДИ ИРАН И ПЕТРОЛА ТРЪМП "ПОМИЛВА" ПУТИН ЗА УКРАЙНА. УКРАИНСКА ВЕРСИЯ НА ATACMS Е БЛИЗО (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Правим преценка на определени санкции, за да намалим цената на петрола. Има санкции срещу определени държави, които ще бъдат премахнати, докато нещата се успокоят. Може би няма да има нужда след това пак да ги налагаме, ще има толкова много мир. Когато дойде времето, американски военни кораби и партньорски военни кораби ще ескортират танкери през Ормузкия проток, ако има нужда". Думите са на американския президент Доналд Тръмп. Те са изключително показателни – уж световният миротворец, който подпали нова война, сега взема мерки на парче за последствията от нея и най-ясните за всеки последствия са цените на петрола и газа. Само че с мерки като гореописаните другата голяма война, която Тръмп щеше да решава за 24 часа, ще се усложни още повече и заплахата да има голям военен сблъсък между Русия и Европа при евентуално поражение на Украйна се увеличава драматично – ОЩЕ: Тръмп: Иран искаше да разработи ядрено оръжие, Путин остана впечатлен от нашата операция (ВИДЕО)

ГАФ: ВИДЕО НА БРИТАНСКИ МИНИСТЪР ИЗДАДЕ ТАЙНА БАЗА В УКРАЙНА

Секретен британски обект в Украйна може да се окаже изложен на риск от руски удари, след като Министерството на отбраната на Великобритания публикува онлайн видеоклип, който според експерти разкрива местоположението му, съобщава "Daily Mail".

ОРЪЖИЕ ЗА ХАВАНСКИ СИНДРОМ? САЩ КУПИЛИ МИСТЕРИОЗНО УСТРОЙСТВО ОТ РУСКАТА МАФИЯ

През 2024 г. американски агенти са закупили устройство, което причинява т.нар. Хавански синдром, от руска престъпна група. Това беше съобщено на 8 март в предаването "60 минути" на CBS, цитирайки три източника от различни правителствени агенции на САЩ. Придобиването на такова устройство от правителството на САЩ вече беше известно: американската журналистка Саша Ингбер, CNN и The Washington Post съобщиха за случая през януари и февруари 2026 г. Още: „Хавански синдром“ в посолството на САЩ разследва Германия