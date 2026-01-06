Василев пред "Ел Пайс" за еврото: Успяхме да стабилизираме икономиката чрез увеличените заплати и пенсии

"България въвежда еврото между ентусиазма и страха: Новата валута ще даде тласък на бизнеса. Много експерти очакват поскъпване с европейската валута, макар да се смята, че тя ще благоприятства търговията и туризма в страната с най-нисък доход на глава от населението в ЕС" - с тези уводни думи започва статията на испанското издание "Ел Пайс" по повод приемането на страната ни в еврозоната, публикувана на 6 януари на журналиста Раул Санчес Коста.

"Едва беше изминал един час от настъпването на Новата година, когато Марияна Валкова се приближи до банкомат на оживения столичен булевард „Витоша“. България току-що се беше превърнала в 21-вата страна от Европейския съюз, приела еврото – исторически момент, посрещнат с толкова радост, колкото и страх, 19 години след присъединяването на тази балканска държава към ЕС. „Изтеглих 100 евро, за да разгледам банкнотите и после да празнувам“, признава 58-годишната програмистка с голяма радост, след като заедно с приятели е извила националното хоро в новогодишния следобед в центъра на българската столица", разказва испанското издание, цитирайки разкази на множество граждани и търговци на дребно.

Страховете и надеждите

От 2021 г. насам поредица от правителства в страната с 6,4 млн. жители защитават присъединяването към еврото с надеждата, че то ще стимулира икономиката, ще засили връзките със Запада и ще предпази страната от руско влияние, пише още в статията.

Българското общество обаче отдавна е разделено. Мнозина се страхуват, че въвеждането ще доведе до по-високи цени и ще добави още политическа нестабилност. Според последното изследване на „Евробарометър“ 49% от населението е против еврото. Въпреки това президентът Румен Радев приветства влизането в еврозоната като „последната стъпка“ в интеграцията на България в европейското семейство, макар и да съжали, че не е проведен референдум.

От края на декември опашки от хора изпълват обменните бюра и банките. Те обменят пари в евро, но също така купуват и злато. В продължение на шест месеца българите ще могат да обменят до 10 000 евро без комисиона и без да доказват произхода им. След това това ще става само в Българската народна банка.

"Имаше силна политическа съпротива срещу присъединяването към еврото, включително от партии в управляващите коалиции, но успяхме да стабилизираме икономиката, като увеличихме заплатите и пенсиите и изготвихме план за намаляване на дефицита до 2% и овладяване на инфлацията", казва пред изданието лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Ел Пайс" го посочва като човекът, подготвил влизането на страната в еврозоната. "С еврото се постигат по-ниски лихвени проценти, по-малък инвестиционен риск; от транзакционни разходи ще спестяваме около един милиард евро годишно, тъй като 60% от износа и вноса ни са с еврозоната", допълва Василев.

Един от ефектите, които действително се засилиха покрай смяната на валутата, е по-голямата видимост на сивите пари. „Ако се погледне количеството кеш в обращение, левовите банкноти и монети са намалели за една година със 7,5 млрд. евро, а между Коледа и Нова година над 500 млн. евро са влезли в банковата система“, заявява бившият финансов министър. Имотният пазар също е поел значителна част от тези неофициални средства. „Жилищата поскъпнаха с 50%, тъй като много хора смятаха, че това е моментът да купят, преди цените да скочат с еврото, така че по този канал премина основната част от тези пари, а останалите – в банковата система“, заключава Василев.

