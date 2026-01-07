Кабинетът подаде оставка:

Владимир Иванов: До 25 януари левовете ще са в БНБ, удължаване не е нужно

07 януари 2026, 08:59 часа 421 прочитания 0 коментара
Владимир Иванов: До 25 януари левовете ще са в БНБ, удължаване не е нужно

Над 36% от левовата наличност в обращение е прибрана в БНБ. Не мисля, че ще се наложи да удължаваме срокът след 31 януари. Смятам, че до 25 януари масово левовете ще са в централната банка. Това мнение изрази Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото, в ефира на Нова телевизия. 

ОЩЕ: "Има хора, които вечно не са подготвени": 1/3 от левовете вече са в историята, очаква се до март да приключим с валутата

Казусите с банките

Относно проблемите с банките при обмяната на лева с евро и възникналите недоразумения, Иванова заяви, че се прави всичко възможно тези проблеми да бъдат изчистени. БНБ е сезирана и официално.

"Сигналите трябва да се проверят, вземат се предвид всички факти, защото в различните клонове е различна ситуацията. За всичко се реагира веднага и на момента. Има бърза писта за подаване на сигнали. Може към НАП, КЗК, в сайта Evroto.bg и други. Имаме 12-13 000 обаждания само за два дни", каза той.

Още нарушения

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Оправдания за количеството на стотинките, които могат да се обменят, не може да има по закон. Надписи "Плащане само с карта" със сигурност са нарушение. Иванов не може да каже дали има санкционирани търговци, защото обемът е огромен, над 10 000 били проверките.

ОЩЕ: Дезинформацията за еврото: Координационният център не я подценява

Той затвърди, че търговецът няма право да се връща в лева при положение, че има евро. А имало много случаи, в които все пак при наличието на новата валута търговците пак отказвали да връщат ресто от нея.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
евро Владимир Иванов въвеждане на еврото
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес