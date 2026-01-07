Владимир Иванов: До 25 януари левовете ще са в БНБ, удължаване не е нужно

Над 36% от левовата наличност в обращение е прибрана в БНБ. Не мисля, че ще се наложи да удължаваме срокът след 31 януари. Смятам, че до 25 януари масово левовете ще са в централната банка. Това мнение изрази Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото, в ефира на Нова телевизия.

Казусите с банките

Относно проблемите с банките при обмяната на лева с евро и възникналите недоразумения, Иванова заяви, че се прави всичко възможно тези проблеми да бъдат изчистени. БНБ е сезирана и официално.

"Сигналите трябва да се проверят, вземат се предвид всички факти, защото в различните клонове е различна ситуацията. За всичко се реагира веднага и на момента. Има бърза писта за подаване на сигнали. Може към НАП, КЗК, в сайта Evroto.bg и други. Имаме 12-13 000 обаждания само за два дни", каза той.

Още нарушения

Оправдания за количеството на стотинките, които могат да се обменят, не може да има по закон. Надписи "Плащане само с карта" със сигурност са нарушение. Иванов не може да каже дали има санкционирани търговци, защото обемът е огромен, над 10 000 били проверките.

Той затвърди, че търговецът няма право да се връща в лева при положение, че има евро. А имало много случаи, в които все пак при наличието на новата валута търговците пак отказвали да връщат ресто от нея.