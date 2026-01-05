Дезинформацията за еврото: Координационният център не я подценява

Има недобросъвестни хора, които не искат България да успее. Това аза Владимир Иванов, ръководител на Координационния център за въвеждане на еврото. Той обърна внимание, че вървят дезинформация и фалшиви новини за еврото, но и отчете, че има некоректни сигнали, които хабят човешки ресурс на институциите. В тази връзка той призова както политически партии, така и НПО да подават коректни сигнали към институциите.

Страховете на българите

Според него тези, които са имали страхове, не бива да ги имат, защото са необосновани.

"Лостът сам по себе си не може да ни свърши работа, трябва да го дръпнем. Най-голямата пречка е българската народопсихология. Много трудно работим заедно. Може би трябва да се научим и на пазарна икономика, тъй като 30 години не са съвсем достатъчни за придобиване на традиции", каза Иванов.

Нарушенията

Междувременно Иванов благодари на служителите на регулаторите, които от началото на годината са извършили над 1000 проверки, от които стана ясно, че нарушенията са под 10%.

Междувременно Иванов благодари на служителите на регулаторите, които от началото на годината са извършили над 1000 проверки, от които стана ясно, че нарушенията са под 10%.

Според него въвеждането на еврото е преминало спокойно, което е думите му това е опровергало спекулативните и негативни очаквания, създадени преди преминаването към новата валута.