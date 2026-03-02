Самоуби се бивш кандидат за президент на Русия, загубил изборите от Путин

Руският бизнесмен и бивш сенатор Умар Джабраилов се е самоубил в Москва. 67-годишният Джабраилов е намерен с огнестрелна рана в главата в московски апартамент и е починал в болницата, съобщава РИА Новости, позовавайки се на източник от правоохранителните органи.

През 1997 г. Джабраилов става топ мениджър в групата компании „Плаза“ и в хотел „Россия“. Той притежаваше и голям брой други активи.

През януари 2000 г. Джабраилов бе кандидат на президентските избори, които Владимир Путин спечели за първи път.

Наред с други дейности, той бе и председател на Настоятелството на Московския музей за модерно изкуство, почетен академик на Руската академия на изкуствата, вицепрезидент на Творческия съюз на художниците на Русия за стратегически и специални проекти.