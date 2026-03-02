Гръцки кораб е един от четирите ударени в Ормузкия проток: Ето къде е в момента

Гръцки кораб е един от четирите, които бяха ударени близо до Ормузкия проток в устието на Персийския залив в неделя, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Корабът, собственост на Гърция, е Ocean Electra, танкер тип „Medium Range 2“ с водоизместимост 47 377 тона, плаващ под либерийски флаг. Той е регистриран на гръцката компания Antlia Navigation Ltd., управлявана и експлоатирана от Oceangold Tankers Inc., базирана в атинското предградие Вулиагмени.

Къде е корабът в момента?

Съобщава се, че Ocean Electra е била ударена от дрон или ракета. Досега няма съобщения за пострадали или сериозни щети. Онлайн навигационни приложения показват, че корабът се е насочил към пристанището Ал-Хамрия в Дубай.

През уикенда гръцкото министерство на корабоплаването посъветва корабите под гръцки флаг да проявяват максимална бдителност и да избягват Персийския залив, Оманския залив и Ормузкия проток.

Другите атакувани кораби в Ормузкия проток

Съобщава се за жертва на борда на кораб MKD Vyon, ударен около обяд близо до Оман; член на екипажа в машинното отделение е загинал.

Корабът „Херкулес Стар“ под испански флаг също е бил ударен, на 20 морски мили от бреговете на Обединените арабски емирства. Няма друга информация за този инцидент.

„Скайлайт“, плаващ под флага на Палау, ударен на 5 морски мили край Оман, може да е бил ударен от американските сили. „Скайлайт“ беше в списъка със санкции на САЩ, тъй като се твърди, че е наблюдателен кораб, наблюдаващ движението на корабите в Ормузкия проток от името на Иранската революционна гвардия. Екипажът на „Скайлайт“ от ирански и пакистански граждани е изоставил кораба; има съобщения за четирима ранени членове на екипажа. ОЩЕ: Цената на петрола: Иран обяви ще затвори ли Ормузкия проток