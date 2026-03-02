Любо Пенев: Светъл да е пътят ти, бате Джони!

Любослав Пенев стана един от многото спортни деятели, които почетоха паметта на легендарния вратар Георги Велинов, напуснал този свят на 1 март. Бившият нападател на ЦСКА и националния отбор на България публикува кратко послание на страницата си във Фейъсбук, с което се сбогува с една от емблематичните фигури на българския футбол: „Светъл да е пътят ти, бате Джони“.

Светъл да е пътят ти , бате Джони! Почивай в мир! Posted by Любослав ПЕНЕВ on Sunday, March 1, 2026

Велинов, който си отиде на 68-годишна възраст, е втората тежка загуба за футболната общественост у нас в рамките на по-малко от два месеца. На 3 януари тази година почина и треньор №1 на България за ХХ век – Димитър Пенев. Самият Любослав Пенев страда от онкологично заболяване и продължава лечението си в болница в България.

