Правителството на Гюров:

Любо Пенев: Светъл да е пътят ти, бате Джони!

02 март 2026, 10:26 часа 407 прочитания 0 коментара
Любо Пенев: Светъл да е пътят ти, бате Джони!

Любослав Пенев стана един от многото спортни деятели, които почетоха паметта на легендарния вратар Георги Велинов, напуснал този свят на 1 март. Бившият нападател на ЦСКА и националния отбор на България публикува кратко послание на страницата си във Фейъсбук, с което се сбогува с една от емблематичните фигури на българския футбол: „Светъл да е пътят ти, бате Джони“.

ОЩЕ: Незабравимият вратар на ЦСКА, който пазеше като лъв на старта на "червената" европейска приказка

Ел Голеадор продължава битката си с коварна болест

Светъл да е пътят ти , бате Джони! Почивай в мир!

Posted by Любослав ПЕНЕВ on Sunday, March 1, 2026

Велинов, който си отиде на 68-годишна възраст, е втората тежка загуба за футболната общественост у нас в рамките на по-малко от два месеца. На 3 януари тази година почина и треньор №1 на България за ХХ век – Димитър Пенев. Самият Любослав Пенев страда от онкологично заболяване и продължава лечението си в болница в България.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Левски за Джони Велинов: Достоен съперник, изключителен вратар и човек!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Любослав Пенев Георги Велинов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес