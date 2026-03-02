Спорт:

Сериозен трус на „Тича“: Илиан Илиев напуска Черно море!

02 март 2026, 10:57 часа 347 прочитания 0 коментара
Треньорът на Черно море Илиан Илиев ще напусне клуба. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите 57-годишният специалист ще си събере багажа от стадион „Тича“ след края на настоящия сезон в Първа лига. Възможно е обаче той да си тръгне и още по-рано. Както е известно, бившият национален селекционер намекна, че ще напусне варненци след загубата от Добруджа в последния кръг в Първа лига, но решението е било взето още преди двубоя.

Черно море все още няма победа през пролетта

От началото на пролетния дял в Първа лига Черно море се представя много под очакванията на специалистите и феновете. До момента „моряците“ изиграха четири двубоя в първенството като все още нямат победа. Варненци направиха равенства с градския си съперник Спартак, Локомотив Пловдив и Ботев Враца, а също така отстъпиха пред Добруджа. Именно заради слабите резултати Илиев е готов да си събере багажа. Очаква се той да бъде заменен начело на тима от неговия помощник Веселин Бранимиров.

Илиев изведе варненци до сребърните и бронзовите медали в Първа лига

Илиан Илиев се завърна в Черно море през 2017 година като под негово ръководство отборът се представя на доста добро ниво. В последните два сезона „моряците“ спечелиха сребърните и бронзовите медали в Първа лига и участваха в евротурнирите. В момента варненци заемат петото място във временното класиране в шампионата с 36 точки – на 4 зад четвъртия ЦСКА. Следващият мач на Черно море е срещу състава на Арда Кърджали. Двубоят е насрочен за 4 март, сряда от 16:00 часа и ще се проведе на стадион „Тича“.

ОЩЕ: Илиан Илиев загатна за оставка: Може да има промяна в Черно море

Бойко Димитров
