02 март 2026, 9:58 часа 334 прочитания 0 коментара
Левски за Джони Велинов: Достоен съперник, изключителен вратар и човек!

Ръководството на Левски изказа своите съболезнования на семейството и близките на легендата на ЦСКА Георги Велинов. Както е известно, именитият страж си отиде от този свят на 1 март на 68-годишна възраст. В последните седмици той бе в много тежко здравословно състояние като се наложи да бъде приет във Военномедицинска академия в София.

Новината за кончината на Джони Велинов разтърси „червената“ общност, която в началото на 2026 година изгуби друга голяма легенда – Димитър Пенев. От Левски използваха официалния сайт на клуба, за да се поклонят пред паметта на легендарния страж. „Сините“ споделиха, че си е отишъл един достоен съперник, изключителен вратар и човек, оставил ярка следа в историята на българския футбол.

„На 68-годишна възраст ни напусна легендарният вратар на ЦСКА и националния отбор на България Георги Велинов – Джони. Достоен съперник, изключителен вратар и човек, оставил ярка следа в историята на българския футбол. ПФК „Левски“ изказва най-искрени съболезнования на семейството, близките и на цялата футболна общност. Поклон пред паметта му“, написаха „сините“.

ОЩЕ: Незабравимият вратар на ЦСКА, който пазеше като лъв на старта на "червената" европейска приказка

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
