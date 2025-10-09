Войната в Украйна:

Влизат в сила нови правила за незабавните разплащания в еврозоната

От днес влизат в сила новите правила на ЕС за незабавните плащания в страните от еврозоната, съобщи Европейската комисия (ЕК). Преводите в евро ще стават за секунди и ще се осъществяват денонощно, в делнични и почивни дни.

От януари тази година доставчиците на платежни услуги в еврозоната са задължени да предлагат на своите клиенти възможност да получават незабавни плащания в евро. От днес доставчиците le'e са задължени да предлагат на своите клиенти услугата за изпращане на незабавни плащания в евро, като добавят проверка на получателя (VoP). Това прави незабавните плащания по-широко достъпни и по-безопасни, уточнява комисията.

Тя изразява очакване промяната да даде тласък на европейската икономика и донесе големи ползи. Комисията отчита, че преводите в евро вече няма да отнемат дни и това няма да струва по-скъпо. Банките и другите доставчици на платежни услуги не трябва да налагат по-високи такси за незабавно плащане от тези за обичаен кредитен превод, уточняват от ЕК.

Плащанията за и от бизнеса стават по-бързи, но и отписването на дългове расте

