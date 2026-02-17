Заради долара: Нова промяна в цената на златото

Цената на златото се понижи с над 2 на сто днес на фона на ниска ликвидност заради празници на водещи пазари, отслабване на геополитическото напрежение и поскъпването на американския долар, предаде Ройтерс. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще бъде „косвено“ ангажиран в разговорите между САЩ и Иран по ядрената програма, които са насрочени за вторник в Женева, а щатският долар поскъпна с 0,2 на сто спрямо другите валути, което оскъпява метала за инвеститорите.

Цените

Спот цената на златото спадна с 1,9 на сто до 4898,53 долара за тройунция, след като по-рано достигна 4862 долара – най-ниското ниво от 6 февруари.

Фючърсите върху златото в САЩ с доставка през април поевтиняха с 2,6 на сто до 4917,70 долара за тройунция.

"Слабата ликвидност с празниците през последното денонощие, особено в Китай и Азия, но очевидно и в САЩ, означава, че просто ни липсваше оферта на пазара“, коментира старши пазарният анализатор Кайл Рода от Capital.com.

Пазарите в континентален Китай, Хонконг, Сингапур, Тайван и Южна Корея са затворени за празниците по случай Лунната нова година, както и в САЩ заради отбелязването на празника Ден на президентите.

Инвеститорите очакват публикуването в сряда на протокола от януарското заседание на Управлението за федерален резерв, който може да даде допълнителни насоки за паричната политика. Пазарите към момента очакват първото от три възможни понижения на лихвите през юни, сочат данни на платформата CME FedWatch.

"Ще бъде интересно да се види какво ще покажат протоколите от заседанието на Федералния комитет по операциите на открития пазар, тъй като в момента пазарите очакват много повече понижения на лихвите, отколкото Фед е сигнализирал, че възнамерява да направи“, заяви Иля Спивак, директор макропазари в Tastylive.

Златото, което не носи доходност, традиционно се представя по-добре при среда на по-ниски лихвени проценти.