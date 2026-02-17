Вещество, открито в ядрото на Земята, ще промени коренно историята на планетата

Ново проучване показва, че нашата планета е получила по-голямата част от водата си - основният ѝ източник на водород - по време на формирането си. Учените са определили, че делът на водорода в ядрото на Земята може да бъде от 0,36 до 0,7% от общата маса, което е достатъчно, за да се образуват от 9 до 45 световни океана. Това се посочва в проучване, публикувано наскоро в списанието Nature Communications. Откритието променя разбирането за историята на формирането на нашата планета.

Ново откритие за ядрото на Земята

Учените считат, че преди повече от 4,6 милиарда години скали, газ и прах около Слънцето са се сблъскали, с което е започнало създаването на ядрото, мантията и земната кора. Дълбоко в планетата, плътно, горещо и течно метално ядро, съставено предимно от желязо и никел, е започнало да се движи под огромно налягане.

Прочетете също: Учени: Гигантски аномалии в земните недра влияят на магнитното поле на Земята от милиони години.

Ново проучване показва, че нашата планета е получила по-голямата част от водата си - основният ѝ източник на водород - по време на формирането си, а не по-късно чрез удари на комети, които биха могли да донесат вода на земната повърхност.

„Ядрото на Земята е задържало по-голямата част от водата през първия милион години от историята на планетата. Мантията и земната кора са следващите по обем вода. Повърхността, където съществува живот, съдържа най-малко водород“, каза водещият автор на изследването, Донгянг Хуанг, доцент в Училището по науки за Земята и Космоса в Пекинския университет.

Подчертава се, че изучаването на произхода и разпространението на водорода е ключово за разбирането на формирането на планетите и еволюцията на живота на Земята.

Прочетете също: Мистерията, която учените не могат да разрешат от 60 години: Защо Земята пулсира на всеки 26 секунди

Учените отдавна търсят отговор на въпроса колко водород може да е скрит в разтопеното метално ядро ​​на Земята. За целта те са анализирали химичните взаимодействия в желязото, за да оценят резервоара на водород в ядрото. Ядрото обаче е твърде дълбоко за директно наблюдение, а условията на високо налягане са трудни за пресъздаване в лаборатория.

В изследването се подчертава, че заключенията се нуждаят от потвърждение и уточнение, тъй като индиректният подход съдържа несигурности и не отчита други химични взаимодействия, които могат да повлияят на изчисленията на количеството водород в ядрото.

Ако измерванията и хипотезата на авторите бъдат потвърдени, това би означавало, че водородът е присъствал през цялото формиране на Земята, а водата и газовете от комети и астероиди са били допълнителни източници на този елемент на нашата планета.

Прочетете също: Астероид лети с висока скорост към Земята: Има ли опасност?