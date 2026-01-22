Всичко, което искате да знаете: Държавата се загрижи за криптопазара в България

За да насърчи отговорното и устойчиво развитие на пазара на криптоактиви в България при спазване на европейските стандарти за защита на инвеститорите и финансова стабилност, Комисията за финансов надзор (КФН) публикува отговори на най-често задаваните въпроси за криптоактивите.

Става въпрос за Регламента за пазарите на криптоактиви - MiCA и за националната правна рамка по Закона за пазарите на криптоактиви, съобщиха от регулатора.

Активността на Комисията на темата цели да се подпомогнат дружествата, които възнамеряват да подадат заявление за издаване на лиценз за доставчик на услуги за криптоактиви и всички заинтересовани лица при тълкуването и практическото прилагане на новите регулаторни изисквания.

Още: КФН издаде първия лиценз за криптоактиви в България

Навременна подготовка на пазарните участници

В публикацията "Често задавани въпроси за криптоактивите" са разгледани основните видове услуги за криптоактиви, за предлагането на които се изисква лиценз, спецификите на отделните дейности, класовете доставчици и условията за кандидатстване. Специално внимание е отделено на изискванията към бизнес плана, организационната структура, управлението, персонала и вътрешните правила и процедури, както и на оценката на реалното присъствие и оперативната дейност в България.

В рубриката има и информация за преходния режим за лицата, вписани в регистъра по параграф 5, алинея 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за пазарите на криптоактиви, сроковете за лицензиране и последиците след изтичането на преходния период, включително очакванията на надзорния орган по отношение на плавното прекратяване на дейност при липса на лиценз.

С хода си да публикува въпросите и отговорите КФН цели да повиши прозрачността и предвидимостта на надзорната практика, да подпомогне навременната подготовка на пазарните участници и да насърчи отговорното и устойчиво развитие на пазара на криптоактиви в България при спазване на европейските стандарти за защита на инвеститорите и финансова стабилност, посочват от КФН.

Още: Обрат: Цената на биткойна е невиждана от седем месеца

Всеки, който има въпроси, свързани с криптоактивите, може да види отговорите им на сайта на КФН.