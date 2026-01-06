Заради Венецуела: Ударна печалба за анонимен трейдър и спекулация, че биткойн ще се промени неузнаваемо

Неизвестен "трейдър", съвсем наскоро регистриран в една от най-големите борсови онлайн платформи Polymarket, е успял да спечели 410 000 долара, защото е заложил, че венецуелският диктатор Николас Мадуро ще бъде свален от власт от САЩ. При това въпросният човек е заложил 12 пъти по-малко пари това да се случи, съобщава The Wall Street Journal.

Профилът в Polymarket е регистриран преди около месец. На 27 декември, 2025 година трейдърът започва да купува контракти, предсказващи нахлуване на САЩ във Венецуела преди 31 януари, като първоначално харчи само 96 долара. В следващите дни тойт прави още няколко подобни залога.

За капак, беларуската опозиционна медия NEXTA твърди, че буквално преди часове друг новосъздаден профил в Polymarket е направил залог, че Китай ще нападне Тайван през настоящата 2026 година. Потенциалната печалба за момента е 289 000–290 000 долара.

Крипто богатства

След ареста на Николас Мадуро, Съединените щати може да конфискуват евентуални тайни крипто резерви на Венецуела, твърди CNBC. Предполагаемите скрити средства включват до 600 000 биткойна на стойност около 60 милиарда долара, за които се твърди, че са натрупани чрез продажбата на петрол и злато при заобикаляне на санкции, според CNBC.

Ако тези активи бъдат замразени т.е. паднат в американски ръце, около 3% от циркулиращото предлагане на биткойн може да бъде премахнато от пазара за години напред. Това би намалило значително ликвидността и би могло да предизвика рязък скок в цената на биткойна.

