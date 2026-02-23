Любопитно:

Протест пред студентския дом заради спор около сградата

Студентски и младежки организации излизат на протест пред Националния студентски дом днес (23 февруари) срещу опитите за тяхното принудително отстраняване от сградата. "След подписката в подкрепа на организациите и изпратените отворени писма до институции и медии, това е следващата стъпка, с която публично ще заявим позицията си. За нас остава единствената възможност да излезем и да защитим открито правото си на съществуване в Националния студентски дом – пространство, което десетилетия наред е средище на студентска култура, творчество и гражданска активност", се казва в позицията им, изпратена до медиите.

Исканията им:

  • спиране на процедурата по изгонване на студентските организации;
  • прозрачност при управлението на Националния студентски дом;
  • изясняване на обществено значимите въпроси, свързани с бъдещето на сградата;
  • открит диалог между всички засегнати страни.

Протестът им ще бъде мирен и открит към гражданите и медиите. Ще присъстват студенти, преподаватели, артисти и представители на културни организации. Чрез музика, песни и артистични прояви те ще покажат, че Националният студентски дом е живо пространство за култура и студентски живот.

Припомняме, че миналата седмица студентски организации алармираха, че са застрашени да бъдат отстранени бързо и без ясни мотиви от Националния студентски дом.

Виолета Иванова Отговорен редактор
