Протест пред студентския дом заради спор около сградата

Студентски и младежки организации излизат на протест пред Националния студентски дом днес (23 февруари) срещу опитите за тяхното принудително отстраняване от сградата. "След подписката в подкрепа на организациите и изпратените отворени писма до институции и медии, това е следващата стъпка, с която публично ще заявим позицията си. За нас остава единствената възможност да излезем и да защитим открито правото си на съществуване в Националния студентски дом – пространство, което десетилетия наред е средище на студентска култура, творчество и гражданска активност", се казва в позицията им, изпратена до медиите.

Исканията им:

спиране на процедурата по изгонване на студентските организации;

прозрачност при управлението на Националния студентски дом;

изясняване на обществено значимите въпроси, свързани с бъдещето на сградата;

открит диалог между всички засегнати страни.

Протестът им ще бъде мирен и открит към гражданите и медиите. Ще присъстват студенти, преподаватели, артисти и представители на културни организации. Чрез музика, песни и артистични прояви те ще покажат, че Националният студентски дом е живо пространство за култура и студентски живот.

Припомняме, че миналата седмица студентски организации алармираха, че са застрашени да бъдат отстранени бързо и без ясни мотиви от Националния студентски дом.