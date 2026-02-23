Върховно постижение: Дуетен хит е най-продаваният сингъл в света за 2025 г. (ВИДЕО)

Световната музикална сцена претърпя официална промяна тази седмица, след като IFPI обяви "APT.", заразителния дует между Розè и Бруно Марс, за най-продаваният световен сингъл на 2025 г. Това върховно постижение следва една от най-конкурентните години в историята на международните класации, бележейки важен културен момент за индустрията.

Успехът на "APT." е исторически по няколко причини. За първи път песен с неанглийски текст оглавява глобалната класация за сингли на IFPI. Освен това, за първи път артист извън Северна Америка или Европа заема първото място, което сигнализира за нова ера, в която езиковите и регионалните бариери бързо изчезват.

Исторически триумф: Тейлър Суифт е отличена за най-продаван изпълнител

За Бруно Марс тази победа представлява забележително завръщане на върха, отбелязвайки първият му сингъл номер едно в класацията на IFPI от "Just The Way You Are" през 2011 г. Изкачването на песента беше подпомогнато от добре координирана международна кампания на лейбъла, която синхронизира излъчването по радиото, дигиталния стрийминг и агресивния маркетинг на няколко континента.

Начело на класацията

Класацията за 2025 г. подчертава и устойчивостта на съвременните хитове. Изненадващо, всичките пет сингъла от топ 5 на 2024 г. остават в класацията и през 2025 г. Тази безпрецедентна дълголетност подсказва, че музикалните лейбъли инвестират повече в дългосрочното развитие на аудиторията, вместо да се фокусират единствено върху краткотрайни популярни моменти.

В челото на класацията преобладаваха високопрофилни колаборации. На второ място след "APT." се нареди "Golden" на HUNTR/X от саундтрака на "Кей-Поп: Ловци на демони". Бруно Марс се появи за втори път в топ 5 заедно с Лейди Гага с "Die With A Smile", докато "luther" на Кендрик Ламар и SZA си осигури осмо място.

Новите таланти също направиха значим пробив. Алекс Уорън дебютира на трето място с "Ordinary", а Грейси Ейбрамс влезе в топ 10 с "That’s So True". Тези дебюти, заедно с победата на Розè и Марс, подкрепят мнението на изпълнителния директор на IFPI Виктория Оукли, че днес музиката е по-безгранична от всякога, свързвайки слушатели на всички езици и в различни части на света, пише БГНЕС.