"Колеги ми предаваха послания от Сарафов да се откажа, че се самоубивам": Говори отстраненият прокурор на Плевен

При мен идваха колеги, които ми предаваха послания от Борислав Сарафов да се откажа от мястото си на председател на Асоциацията на прокурорите в България. Казваха ми, че с моите публични изказвания, аз се самоубивам. Но аз не се притеснявам. Това каза окръжният прокурор Владимир Николов в ефира на Нова телевизия, който преди дни беше отстранен от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) като окръжен прокурор на Плевен.

Отстраненият окръжен прокурор разкри, че е искал лична среща с и.ф. главен прокурор, за да види какъв е проблемът. Той обаче отказал, защото бил много зает. „Поисках среща с него, за да го питам лице в лице какво се случва, но тази среща ми беше отказана. Започнаха публикации с гнусни инсинуации“, сподели той.

Той обясни и че Сарафов е привиква негови колеги и им е казвано как да гласуват. "Дълго време Сарафов държеше една маска като казваше, че ще е различен, ще ще даде свобода на системата. Той обаче поиска да го подкрепим като единствен кандидат за главен прокурор. Ние зададохме въпроси към него, но той не им отговори. Ние не го подкрепихме тогава и имаше последствия", коментира Николов.

По думите му Сарафов е „симптом на едно заболяване, което за съжаление, е обхванало прокуратурата“. „Заболяване на изискване на сляпо подчинение към силния на деня. За мен това не е легитимно, това не е публичния интерес“, категоричен бе той.

По думите му той няма конфликт с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.