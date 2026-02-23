Руският диктатор Владимир Путин достигна нова висота в опита си да лиши руснаците от малкото останали хубави моменти в живота им. Под прицел този път бе празнуванет на т.нар. Масленица. Въпреки забраната на руските власти жители на Московска област се опитаха да отпразнуват т.нар. Бакшевска Масленица. Мястото, на което гражданите се опитаха да отбележат празника беше отцепено от полиция за борба с безредиците и представители на националистическото движение „Сорок Сороков“. В градски район Истра фестивалът „Бакшевская Масленица“, който се провеждаше непрекъснато в продължение на 40 години, беше отменен.

Зеленски: Болезнено е, че Тръмп се отнася с Путин по-добре, отколкото той заслужава (ВИДЕО)

Забрана

Поляната, на която са били планирани празненствата, е била отцепена от силите на реда за борба с безредиците, според изданието „Подмосква“. Присъствали са и представители на движението „Сорок Сороков“, които заявиха несъгласието си с „езическия фестивал“. Участниците в събитието съобщиха, че по маршрута до мястото на провеждане също са дежурили полицаи и служители н руската национална гвардия.

На 19 февруари организаторите на „Бакшевская Масленица“ обявиха на страницата си във VK, че събитието им не е одобрено от администрацията „по неизвестни причини“. След това организаторите „официално“ отмениха събитието.

Празникът

Бакшевската Масленица (известна още като „Бакшевска Масленица“ или „Масленица на доброволческите помощни отряди за реставрация“) е ежегоден неформален и некомерсиален фестивал, провеждан с подкрепата на клуба на любителите на руската история „Рождественка“ по време на Масленица. Фестивалът традиционно включва изгаряне на чучелото на зимата, а кулминацията е превземането на голяма снежна крепост. Фестивалът се провежда ежегодно от 1985 г. Мястото се намира в Московска област и се променя ежегодно. Събитието е кръстено на Михаил Бакшевски, стругар в московския инструментален завод „Калибър“ и участник в обществени реставрационни проекти за имения, манастири и църкви. Той организира първите публични тържества в средата на 80-те години на миналия век.

Традиции

Масленица първоначално е била езически празник, свързан с поклонение пред слънцето, сбогуване със зимата и посрещане на пролетта. Нейният основен символ – палачинките – са представлявали слънцето. След приемането на християнството Масленица става част от църковния календар. Тъй като традиционното време на празника се пада по време на Великите пости, Масленица е преместена в последната седмица преди тях.

Гравюра от 1882 г.

Няма единна теория за произхода на името на празника. Основното тълкуване е свързано с маслото – символ на просперитет: през пролетта е имало достатъчно мляко, за да се направи масло, заквасена сметана и палачинки. Друга теория е, че кръглата, лъскава палачинка представлява слънцето, тъй като предците са я използвали, за да го умилостивят и да поискат плодородна година.

Традиционно празникът се е придружавал с народни празненства и забавления. От четвъртък до неделя се провеждало шумно сбогуване със зимата: състезания по ловкост и издръжливост, хороводи, песни и танци.

Изгарянето на чучело символизира сбогуването със зимата. Чучелото често се правел от слама и стари дрехи, а в неделя се изгаря тържествено на централния площад. На този ден хората се събират при роднини, за да може младите мъже да се запознаят с млади жени и да си намерят булка. В последния ден на Масленица хората се молели взаимно за прошка за всички обиди, за да започнат Великите пости с чисто сърце.

Снимки: IStock

