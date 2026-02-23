Голяма руска помпена станция, влияеща на "Дружба", е в пламъци след украинска атака. Белгород пак е без ток (ВИДЕО)

Нова серия от украински дронове полетя и тази нощ към Русия и нанесе нови щети и поражения на руски енергиен обект. В случая става въпрос за голяма помпена станция, която преразпределя руски петрол по различни дестинации.

След като снощи руското военно министерство съобщи за общо 274 свалени дрона в периода 8:00 часа - 20:00 часа московско време на 22 февруари, то добави информация за свалени още 36 дрона само в периода 20:00 часа - 23:00 часа московско време на 22 февруари. Най-много - 15, са свалени над Белгородска област, по 6 са свалени над Московския регион и Воронежка област, 5 - над Калужка област - Още: Цял следобед и привечер: Дрон след дрон летят към Москва (ВИДЕО)

И на този фон - петролната помпена станция "Калейкино" на "Транснефт" до Алметевск пламна ярко. Местни жители в Република Татарстан публикуваха видеокадри, които показват какво става - руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA ги геолокализира. Става въпрос за два клипа - единият е заснет на около 3,5-4 километра от горящата станция, а вторият - на 5 километра.

Станция "Калейкино", в близост до едноименното село, е главната помпена станция за различни тръбопроводи и служи като основен възел в главната руска тръбопроводна система. Станцията е важна и за петролния тръбопровод "Дружба", тъй като преразпределя петролни потоци от Западен Сибир, Удмуртия, Татарстан и Башкирия.

Отделно, информация за взривове има от местни жители в Саратовска и Ростовска област. Кримският мост също беше затворен за движение тази нощ, след взривове в Севастопол - със сигурност руската ПВО е работила там.

Вече по традиция украински обстрел прекъсна тока в Белгород. "В резултат на това има значителни щети на енергийната инфраструктура. Местното издание "Пепел" съобщава, че е поразена ел. подстанцията "Фрузенска". "Има прекъсвания в електрозахранването, водоснабдяването и отоплението на домовете на жителите. Ще можем да оценим напълно степента на щетите през светлата част на денонощието", каза губернаторът на областта Вячеслав Гладков в канала си в Телеграм.

