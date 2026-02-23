Проф. Владимир Чуков с прогноза за напрежението между САЩ и Иран и застрашена ли е България

Гледам на тези неща малко по-глобално. 40% от американските ВВС в момента са в Европа. Иранците имат ракети с обсег над 2000 км. Ние попадаме в този обсег. Не очаквам ескалация на напрежението. България е по-далеч от тази невралгична точка. Моето лично усещане е, че това няма да ни се случи. Това мнение изрази проф. Владимир Чуков в ефира на Нова телевизия относно присъствието на военни самолети на софийското летище и попитан може ли Иран да ни смята ли за цел.

Яснота до дни

Според него до два дни се очакват официалните предложения на Техеран за това от какво ще се откаже. "Появиха се предположения, че част от нещата, които досега отхвърляха, са склонни да ги приемат. Става въпрос за обогатения на 60% уран, който е около 400 кг. Половината може да бъде изнесен, например към Русия, а другата половина може да се разреди", коментира проф. Чуков.

По думите му има признаци, че Иран са склонни да приемат предложението за регионално сдружение за производство на обогатен уран, заедно с други държави от региона. "Освен това, в последния преговорен кръг се усетило, че иранците са готови да предоставят на американски фирми възможност за инвестиции в техните енергийни сектори", каза още той.

"В Иран има сериозни структурни промени. Реално управляващият от Нова година насам е Али Лариджани, а не Али Хаменей", коментира още проф. Чуков.