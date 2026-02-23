Църковен празник на 24 февруари: Какво не бива да се прави, за да не прогоните късмета от дома си

Утре, 24 февруари, в православния календар, Първото и Второто намиране на главата на Свети Йоан Кръстител. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 24 февруари

Йоан Кръстител е обезглавен по заповед на цар Ирод Антипа по молба на Соломон. Според преданието главата на светеца не е погребана с тялото. Тя се превръща в отделна светиня, която многократно е била скрита и изгубена. След екзекуцията главата на светеца била тайно погребана от благочестива жена на име Йоан, съпруга на царския чиновник Хуза.

След известно време светилището е открито от двама монаси, на които Йоан Кръстител се явил насън и разкрил мястото на погребението. По-късно обаче реликвата отново е изгубена.

Прочетете също: Голям църковен празник иде утре, 22 февруари, спазват се редица традиции, обичаи и забрани

През IV век, по време на управлението на император Константин Велики, главата на светеца е намерена отново – този път в град Емеса (днешна Сирия). Главата на светеца е тържествено пренесено в Константинопол, където става обект на особено почитание. Именно това събитие Църквата отбелязва като Второто откриване на главата на Свети Йоан Кръстител.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 24 февруари

Ако има силна слана на 24 февруари, пролетта ще бъде късна и студена. Ако птиците пеят силно - пролетта ще бъде ранна и топла. Ако има облаци на запад - скоро ще вали сняг или дъжд.

Прочетете също: Църковен празник на 21 февруари: Задължително направете това в дома си, за да се избавите от всичко лошо

На 24 февруари, според народните вярвания, трябва да се избягва всякаква работа с остри предмети - дори ножици или нож е по-добре да не се вземат в ръце. Не бива да секат дървета или да се перат, за да не се прогони късметът от къщата. Също така не се препоръчва да се ядат кръгли червени зеленчуци и плодове. Хлябът на този ден трябва да се чупи с ръце, а не да се реже с нож.

На този ден православните християни се обръщат към Свети Йоан Кръстител с молитви за здравето на децата, намаляването на главоболието и изобилната реколта. Вярва се, че светецът закриля семействата, запазва мира и спокойствието в дома и насочва онези, които са се отклонили от греховни навици, към пътя на истината и духовната чистота.

Прочетете също: Църковен празник на 23 февруари: Какво не трябва да правите в дома си?