"Битка след битка" триумфира на наградите БАФТА

Филмът „Битка след битка“ на режисьора Пол Томас Андерсън триумфира на вчерашната церемония по връчване на отличията БАФТА на Британската академия за кино и телевизия, като спечели наградата за най-добър филм, предаде „Ройтерс“.

Освен за най-добър филм, наситената с екшън черна комедия „Битка след битка“ тази година спечели в още пет категории - за най-добър режисьор, най-добър поддържащ актьор (Шон Пен), най-добър адаптиран сценарий, най-добра кинематография и най-добър монтаж. Филмът получи най-много номинации - общо 14.

Останалите победители

Вампирската епопея „Грешници“ на режисьора Райън Куглър, която имаше 13 номинации, спечели наградите за най-добър оригинален сценарий, най-добра актриса в поддържаща роля (Унми Мосаку) и най-добра оригинална музика.

Също три награди спечели и готическият хорър „Франкенщщайн“ - за най-добър грим, най-добри костюми и най-добър дизайн на продукцията.

„Хамнет“ на Клои Чжао, разказващ семейната трагедия на Уилям Шекспир, беше обявен за най-добър британски филм. Приза за най-добра актриса отиде при Джеси Бъкли за ролята ѝ именно в „Хамнет".

Отличието за най-добър актьор получи Робърт Арамайо за филма „Кълна се“. Арамайо, чието спечелване на наградата за най-добър актьор беше изненада за мнозина предвид другите номинирани в категорията - Тимъти Шаламе и Леонардо ди Каприо, спечели и наградата "Изгряваща звезда".

Норвежката драма „Сантиментална стойност“ на режисьора Йоаким Триер бе призната за най-добър чуждоезиков филм.

Дона Лангли, първата британка, ръководеща голямо холивудско студио, получи почетната награда за членство на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство.

Церемонията за връчването на 79-ите награди БАФТА се състоя в неделя вечер в Кралската фестивална зала на центъра „Саутбанк". Водещ на събитието беше актьорът Алън Къминг, а по червения килим минаха звезди като Тимъти Шаламе, Леонардо ди Каприо, Ема Стоун, Килиън Мърфи, Глен Клоуз и Итън Хоук. Принц Уилям и съпругата му Катрин също бяха сред гостите на събитието.

Източник: БТА