Зле сме с инфлацията, но ще се оправим: Промяна в руската основна лихва и залп от политически критики (ВИДЕО)

Руската централна банка взе решение да свали с 0,5% основната си лихва - т.е. лихвата, при която отпуска заеми за търговските банки в страната. Сега тя ще е 16,5% - все още чудовищно висока, след като започна процес по понижението ѝ от пика от 21%, за последно в сила в началото на лятото на 2025 година.

Гуверньорът на Руската централна банка Елвира Набиулина обясни решението с това, че в банката виждат колко уязвим е малкият и средният бизнес пред високите лихви.

Освен това - Набиулина каза, че може да има още понижение на основната лихва, но по-внимателно. Можело обаче и да няма. По принцип, стъпката от 0,5% се счита за сравнително голяма, но когато говорим за едноцифрен процент. Същевременно гуверньорът на руската централна банка призна, че инфлацията в Русия не се понижава и си остава устойчиво над целта от над 4% - по-точно е 8% по официални данни. Но Набиулина увери, че руската икономика щяла да излезе от инфлационното прегряване в края на първата половина на 2026 година (до 4-5%), макар че сега нямало видима устойчива тенденция за спад на инфлацията. Затова Руската централна банка счита, че догодина основната лихва ще е между 13 и 15%.

И признание - поскъпването на живота в Русия е сериозно повлияно от поскъпването на горивата, както и на зеленчуците. А за поскъпването на горивата фактор номер едно са успешните украински удари с дронове.

Набиулина коментира и, че вдигането на данъците в Русия, което няма да се размине, ще свали инфлацията в средносрочен план, обаче в краткосрочен план щяло да има еднократно поскъпване тим "бум".

Силен политически натиск

Държавната дума, която тази седмица призова Централната банка на Руската федерация, да намали основния лихвен процент, остана недоволна от решението на регулатора и го определи за "чисто политически ход". Председателят на Думата Вячеслав Володин обясни, че проектът на руския държавен бюджет е разписан при основна лихва 12,5% и затова пред "Газета.ру" Михаил Делягин, първи заместник-председател на Комисията по икономическа политика на Държавната дума, се оплака, че действията на Набиулина сега нямат реален икономически ефект - заемите щели да са малко по-достъпни, но си остават разоряващи. Делягин дори настоя, че официалната инфлация в Русия всъщност била два-три пъти по-висока от реалната т.е. че Набиулина трябва да свали ударно основната лихва.

Набиулина обаче подчерта - рязко сваляне на лихвата ще значи повишено търсене при недостатъчно предлагане т.е. веднага още инфлация и по-скъп живот